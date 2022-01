Manca ormai pochissimo alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Dall’1 al 5 febbraio 2022 il teatro dell’Ariston aprirà le sue porte al pubblico. Al timone per la terza volta consecutiva, ci sarà Amadeus. Aspettando di sapere chi sarà il vincitore di questa edizione, andiamo a scoprire chi sono stati invece quelli degli ultimi 20 anni.

Sanremo, i vincitori degli ultimi 20 anni

Quello dagli anni 2000 ad oggi, è stato un ventennio sicuramente caratterizzato da continui e velocissimi cambiamenti, soprattutto nel campo della tecnologia. Anche la musica si è plasmata adattandosi ai gusti popolari del tempo. A volte è anche riuscita a sorprenderci con vittorie totalmente inaspettate per un palco come quello di Sanremo.

Dal 2000 al 2010

Gli anni 2000 si aprono con la vittoria della Piccola Orchestra Avion Travel che conquistano il primo posto con “Sentimento”. Il 2001 è invece l’anno di una giovanissima Elisa che ha vinto con “Luce (tramonti a nord est)”, brano che la cantante ha tradotto in italiano con l’aiuto di Zucchero, appositamente per partecipare al festival. L’anno prima erano arrivati terzi, ma l’edizione del 2002 invece se la sono proprio conquistata: stiamo parlando dei Matia Bazar, che vincono con “Messaggio d’amore”.

Alexia invece ha vinto l’edizione del 2003 portando “Per dire di no”, mentre il 2004 a conquistare il primo posto è Marco Masini, con la meravigliosa “L’uomo volante”. Il 2005 è invece l’anno di Francesco Renga. Il cantante udinese che già da qualche anno aveva intrapreso la sua carriera da solista staccandosi di Timoria, vince portando “Angelo”.

Nel 2006 vince Povia, con “Vorrei avere il becco”. Il 2007 è invece il turno di Simone Cristicchi e la sua commuovente “Ti regalerò una rosa”. Nel 2008 a vincere il Festival di Sanremo sono invece Giò Di Tonno e Lola Ponce che portano “Colpo di fulmine”. Con il 2009 assistiamo invece ad una novità. A conquistare l’edizione è Marco Carta, appena uscito vincitore da Amici di Maria De Filippi, che trionfa anche alla kermesse, portando il brano “La forza mia”. Ma Carta è il solo il primo di una serie di vincitori di un talent ad avere l’occasione di calcare il palco sanremese. Il secondo è Valerio Scanu, che ha vinto nel 2010 con “Per tutte le volte che”.

Dal 2011 al 2020

Nel 2011 a trionfare è Roberto Vecchioni, con “Chiamami ancora amore” e l’anno successivo, il 2012, è il turno di un’altra scoperta di Maria De Filippi: Emma, che vince con “Non è l’inferno”. Anche nel 2013 è caratterizzato dalla vittoria di un vincitore di un talent, questa volta di X Factor: Marco Mengoni conquista infatti il primo posto con “L’essenziale”. Nel 2014, dopo aver vinto la sezione “Proposte” anni prima con “Sincerità” e dopo aver conquistato il secondo posto nel 2012 con il brano “La notte”, Arisa vince il Festival con “Controvento”. Nel 2015 a stregare il teatro dell’Ariston è invece Il Volo, trio di giovanissimi tenori che trionfa con “Grande amore”.

Il 2016 invece è il turno degli Stadio con “Un giorno mi dirai” e il 2017 è il momento di un altro brano che diventerà una hit nei mesi successivi “Occidentalis Karma”, di Francesco Gabbani. Nel 2018 “Non mi avete fatto niente” tocca il cuore del pubblico che porta alla vittoria il duo formato da Ermal Meta e Fabrizio Moro. Il 2019 invece è l’anno in cui la musica R&B italiana arriva anche a Sanremo con Mahmood e la sua meravigliosamente ritmica “Soldi”. Nel 2020, l’ultima edizione “pre-pandemia”, quella ricordata per il siparietto tragicomico tra Morgan e Bugo, è invece Diodato a trionfare con “Fai rumore”.

Il 2021 è stato l’anno dei Måneskin

Il 2021 è stato un anno particolare per Sanremo, che attivando (non senza fatica) la sua grande macchina, ha dato il suo contributo per far ripartire almeno in parte il settore musicale dopo un anno di fermo a causa della pandemia.

A vincere la 71esima edizione sono i Måneskin, che hanno portato la faccia trasgressiva della musica rock su un palco storicamente abituato ad altre sonorità. La loro “Zitti e buoni” non ha conquistato solo il pubblico della kermesse sanremese, ma anche quello dell’Eurovision. L’Italia non vinceva il festival della musica internazionale da ben 31 anni, l’ultimo fu infatti Toto Cotugno, con “Insieme: 1992”.