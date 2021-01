Damiano David è il leader, Victoria De Angelis la bassista, Thomas Raggi il chitarrista e Ethan Torchio è il batterista. Sono i Maneskin, esplosi nel 2017 con la loro partecipazione all’undicesima edizione di X Factor, in cui si sono classificati secondi.

Non hanno vinto il talent show musicale, ma con il loro modo innovativo e a tratti trasgressivo, di concepire la musica, si sono aggiudicati un contratto con l’etichetta discografica Sony Music, non che l’acclamazione del pubblico. Ma chi sono i Maneskin? Qual è la loro storia?

Chi sono i Maneskin: le origini del gruppo

Il gruppo è originario di Roma e si è formato nel lontano 2015 dalla bassista Victoria e dal chitarrista Thomas, che si conoscono dai tempi delle scuole medie.

Successivamente si uniscono a loro quello che diventerà il frontman del gruppo, Damiano e il batterista, Ethan.

I componenti del gruppo sono nati tra il 1999 e il 2001. Il più grande è proprio Damiano, nato l’8 gennaio 1999. Lo seguono Victoria ed Ethan, la prima nata il 28 aprile del 2000 e il secondo l’8 ottobre dello stesso anno. Il più piccolo invece è Thomas, nato il 18 gennaio 2001.

Da X Factor all’inarrestabile successo

Nel 2017, il gruppo decide di partecipare ad X Factor, allora all’undicesima edizione, sotto la guida di Manuel Agnelli, accompagnato da altri coach quali il rapper ed imprenditore Fedez e la talent scout Mara Maionchi, e la cantautrice siciliana Levante. A vincere il talent fu Lorenzo Licitra, mentre i Maneskin si aggiudicano il secondo posto. Pur non avendo vinto il programma però, il gruppo conquista il consenso del pubblico e della critica. L’esplosione del loro successo è inevitabile. Dopo il loro primo singolo, “Chosen”, certificato doppio disco di platino dalla FIMI, un anno dopo esce il loro secondo singolo, “Morirò da re”, anche questo certificato doppio disco di platino. Sempre nel 2018 i Maneskin hanno la grande occasione di aprire il concerto degli Imagine Dragons a Milano e sempre nello stesso anno pubblicano un altro loro singolo di successo “Torna a casa”. Il brano riesce ad arrivare in vetta nella classifica dei singoli della FIMI e viene certificato quintuplo disco di platino.

Il primo album in studio dei Maneskin è “Il ballo della vita”, che vede la luce il 26 ottobre 2018. In occasione della presentazione del disco, in alcuni cinema viene proiettato il docufilm del gruppo “This is Maneskin”. La loro prima tournée europea dopo l’uscita dell’album registra sold out per ognuna delle date. Nel settembre 2019 invece, esce il video dell’ultimo estratto dell’album, dal titolo “Le parole lontane”.

Stile musicale e relazioni

Lo stile musicale della band romana è un pop che nulla ha a che fare con quello che il panorama musicale italiano aveva conosciuto. Il pop del Maneskin infatti, si mischia al genere del funk e si sporca con le sonorità rock. Oltre che nella musica, la loro innovazione sta anche nel modo in cui concepiscono l’esibizione.

Tanto trasgressivi e trascinanti sul palco, quanto riservati, non amano esporre ciò che riguarda la loro vita privata e sentimentale. I fan più sognatori però, hanno più volte ipotizzato una storia d’amore tra il leader della band Damiano e l’unica componente donna del gruppo, Victoria, ma i diretti interessati hanno smentito più volte una relazione che non sia d’amicizia e professionale.