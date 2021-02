La sua carriera da conduttore è stata estremamente lunga e lo ha visto alla guida di numerosissimi programmi televisivi. Nel 2020 ha diretto una delle edizioni più seguite di sempre del Festival di Sanremo, ma chi è Amadeus e cosa c’è da sapere su di lui?

Chi è Amadeus: le origini del conduttore

Amadeus, il cui vero nome è Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è nato a Ravenna nel 1962. All’inizio degli anni ’80 ha esordito come conduttore radiofonico per le radio locali della zona del Veronese, dove in quel periodo Amadeus risiedeva insieme alla sua famiglia. Dopo aver conosciuto Claudio Cecchetto in occasione di un collegamento radiofonico con lui, si sposta a Radio Deejay, dove fino al 1994 imparerà il mestiere al meglio per poi spostarsi all’emittente Radio Capital.

Durante questo percorso collabora con personaggi come Fiorello, Jovanotti e Luca Laurenti.

Il debutto in televisione

Grazie al successo ottenuto con il lavoro in radio, esordisce nel 1988 in televisione partecipando a un programma ideato e condotto dal suo amico Jovanotti (1,2,3, Jovanotti) e inizia con la conduzione di diversi programmi musicali, tra cui il famosissimo Festivalbar (che condurrà anche nelle edizioni del 1989, 1995 e 1996). Per Amadeus parte così un lungo periodo di passaggi tra Rai e Mediaset, durante il quale viene selezionato per dirigere programmi di ogni tipo: lo vedremo infatti alla guida di quiz (L’eredità), talk show (Domenica In), contest (Miss Italia nel Mondo) e talent show.

A partire dal 2008 farà sua anche la seguitissima trasmissione Rai “Mezzogiorno in famiglia”.

A partire dal 2006 Amadeus si sposta a Mediaset, dove conduce per molti anni svariati programmi del pre-serale che riscuotono molto successo e ascolti. Il legame con il mondo della musica non si interromperà mai tuttavia per il conduttore: anche nel periodo della sua permanenza in Mediaset infatti si presterà alla conduzione di contest come il Venice Music Awards in Rai.

Nel 2013, Amadeus partecipa anche al talent show firmato Rai “Tale e quale show” dove si piazzerà terzo nella classifica finale. Altri programmi di successo diretti a partire dal 2014 da Amadeus e diventati cult per la televisione italiana sono stati Reazione a Catena e I Soliti Ignoti, che hanno toccato anche picchi del 30% di share. Amadeus viene scelto per diversi anni consecutivi come conduttore dello spettacolo di Capodanno firmato Rai “L’anno che verrà”.

Le esperienze sul palco di Sanremo

Nel 2020 Amadeus è stato incaricato della conduzione e della direzione artistica della 70° edizione di Sanremo e, nonostante sia stato colpito da numerose critiche prima dell’inizio della competizione a causa di un’infelice uscita riguardante il ruolo della donna, le giornate del Festival hanno fatto ricredere tutti e il successo è stato straordinario. Già nel 1999 Amadeus fece la sua prima comparsa sul palco del Teatro Ariston come membro della giuria del contest.

In occasione della 71° edizione del Festival del 2021, è stata riconfermata la conduzione più che ottimale della coppia Amadeus – Fiorello, amici di vecchia data e molto compatibili sul palco. Questa è per Amadeus l’occasione di aggiungere al suo palmares un nuovo grande successo per la sua lunga e invidiabile carriera televisiva.

La vita privata

Amadeus è stato per molti anni sposato con la ballerina conosciuta a “L’eredità” Marisa di Martino (dal 1993 al 2007); il testimone di nozze dei due è stato l’amico di vecchia data del conduttore Rosario Fiorello. Nel 1997 la coppia ha avuto anche una figlia, Alice.

Dopo Marisa, Amadeus ha intrapreso una relazione con un’altra delle ballerine de “L’eredità”: Giovanna Civitillo. I due hanno avuto un bambino nel 2009, che hanno chiamato Josè Alberto in onore di Josè Mourinho (Amadeus è un grande tifoso dell’Inter) e si sono sposati poco dopo.