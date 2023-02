Sanremo, Chiara Ferragni vestirà Schiaparelli: gli outfit

Il Festival di Sanremo 2023 sta per cominciare; dal 7 all’11 febbraio il palco dell’Ariston si ricoprirà di voci e di spettacolo, oltre che di moda, altra grande protagonista dell’evento musicale.

È tanta l’attesa per una delle co-conduttrici del Festival, Chiara Ferragni.

L’imprenditrice e influencer ha già lasciato trapelare qualche indizio fashion che la riguarderà: scopriamo insieme alcune anticipazioni.

Chiara Ferragni vestirà Schiaparelli a Sanremo 2023

Chiara Ferragni è prontissima: per la prima volta nella sua vita salirà su uno dei palchi più emozionanti dell’Italia nel ruolo di co-conduttrice accanto ad Amadeus.

L’attesa è già molto alta e l’imprenditrice ha già spoilerato qualcosa in fatto di stile. Ormai si sa, l’immagine di Chiara Ferragni non può non essere associata alla moda e alle tendenze, lei che è la regina delle tendenze per eccellenza.

Ancora prima dell’inizio del Festival, Ferragni ha postato un paio di contenuti che offrono un assaggio fashion di ciò che indosserà nelle serate del Festival.

L’imprenditrice digitale ha infatti ufficialmente annunciato che in occasione di Sanremo 2023 indosserà Schiaparelli, uno dei brand da lei più amati e con il quale ha già un rapporto affettivo molto intenso. La collaborazione tra Ferragni e Schiaparelli è nata ormai anni fa e sono numerose le occasioni in cui l’imprenditrice ha scelto di indossare i capi della maison, sempre originali e in linea con lo stile della giovane influencer.

Quali abiti di Schiaparelli indosserà Chiara Ferragni a Sanremo 2023?

Ma quali sono gli abiti che Chiara Ferragni indosserà per le due serate del Festival di Saremo 2023? A quanto pare durante la prima sera della kermesse, Ferragni indosserà un minidress Schiaparelli total black con le tipiche coppe dorate sul seno. La fotografia postata dall’imprenditrice sui social media la vede completare il look con un paio di calze a rete nere, sandali dorati abbinati agli orecchini pendenti e un meraviglioso paio di guanti trasparenti fin sopra il gomito. Un look audace che farà sicuramente discutere ma, come bene sappiamo, la moda, soprattutto quando si tratta di personaggi così esposti come Ferragni, crea sempre dibattiti.

L’abito postato da Ferragni made by Schiaparelli, però, con molta probabilità non sarà quello indossato nelle serate del Festival. Infatti, per chi non lo sapesse, c’è totale riserbo anche per gli outfit, che devono essere una vera e propria sorpresa. Ciò che il pubblico si aspetta, dunque, saranno look firmati Schiaparelli originali e in perfetta linea con la personalità di Chiara Ferragni, ma non si può sapere nulla di più.

L’obiettivo sarà quello di stupire e di lasciare tutto il pubblico senza parole, dunque non ci resta he aspettare l’inizio del Festival.

A quanto pare Chiara Ferragni sceglierà da sola gli abiti per la kermesse sanremese, facendosi aiutare al massimo dal suo braccio destro Fabio Maria Damato, accanto a lei da sempre.

Chiara Ferragni sarà il volto di apertura e di chiusura del Festival di Sanremo 2023. La vedremo scendere le scale dell’Ariston la sera del 7 febbraio 2023 e quella dell’11 febbraio 2023, per il gran finale.