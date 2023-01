Sanremo 2023: tutti gli ospiti della 73esima edizione

La 73esima edizione del Festival di Sanremo sta riscaldando i motori: dal 7 all' 11 febbraio 2023 saranno numerosi gli artisti e gli ospiti partecipanti

L’attesa si fa sempre più sentire: la 73esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina ogni giorno sempre di più. Da martedì 7 febbraio 2023 a sabato 11 febbraio 2023 il palco dell’Ariston si riempirà di musica, di sorprese e, come in ogni edizione, anche di grandi ospiti: scopriamoli insieme.

Festival di Sanremo 2023: ecco gli ospiti tanto attesi

La 73esima edizione del Festival di Sanremo sta già conquistando tutta Italia senza essere ancora ufficialmente partita. I social media sono letteralmente impazziti e si sta già lavorando alla formazione delle squadre del noto Fantasanremo che lo scorso anno ha fatto divertire soprattutto le generazioni più giovani.

Anche nel 2023 sarà Amadeus a condurre lo show musicale più importante d’Italia, affiancato da Gianni Morandi e altri noti volti della musica italiana.

Insieme ai 28 artisti che si esibiranno su quel tanto desiderato palco, però, ci saranno anche altrettanti importanti ospiti a rallegrare le serate del Festival. Come per ogni edizione, infatti, il pubblico avrà la possibilità di conoscere ospiti sia italiani, sia stranieri, ognuno dei quali regalerà qualcosa di unico alle varie serate.

Il primo ospite a partecipare al Festival è Salmo: a quanto pare la sua presenza avverrà in diretta dalla nave Costa Smeralda durante le prime due serate del Festival.

Ad aprire invece la nuova edizione saranno proprio loro, i due vincitori dell’edizione 2022: Mahmood e Blanco, dunque, saliranno sul palco e canteranno Brividi: si parte col botto.

La prima serata del Festival di Sanremo 2023, dunque, oltre a Salmo e Mahmood e Blanco, vedrà la presenza anche del grande Gianni Morandi e della tanto attesa e richiesta Chiara Ferragni, che per l’occasione sarà la co-conduttrice. Si attendono aggiornamenti su eventuali new entry.

Nel corso della seconda serata, ossia quella di mercoledì 8 febbraio 2023, sono attesi Gianni Morandi, Al Bano e Massimo Ranieri.

Nel corso della conferenza di Sanremo Giovani Amadeus ha smentito la presenza di Lady Gaga e Britney Spears nelle vesti di super ospiti internazionali. Stando però alle dichiarazioni del conduttore, pare che la 73esima edizione del Festival di Sanremo, dopo due anni di pandemia, vedrà il ritorno di nomi internazionali molto noti. Che si tratti di Ed Sheeran? O della Kalush Orchestra (vincitrice ucraina dell’Eurovision)? Resta in dubbio anche la partecipazione della band One Republic, che in un’intervista aveva dichiarato:

Torneremo presto in Italia, credo a inizio anno. Sanremo? Sì, penso proprio di sì. Ne stiamo parlando con la nostra etichetta discografica. So che il Festival di Sanremo è una manifestazione molto importante per tutti voi. Sono contento di tornare […]

Chi sono le co-conduttrici del Festival di Sanremo 2023?

Sicuramente è Chiara Ferragni il nome più atteso della nuova edizione del Festival di Sanremo 2023. L’imprenditrice, infatti, sarà a fianco di Amadeus nel corso della prima serata (e dell’ultima), ma non sarà l’unica presenza femminile a calcare il palco dell’Ariston.

Pare essere stata confermata anche la presenza di Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice del programma Belve.

La terza serata del Festival potrebbe vedere la presenza della grande Sofia Goggia, mentre la quarta quella di Giorgia Cardinaletti. Non si hanno conferme riguardo questi ultimi due nomi, ma la probabilità di vederle sul palco è molto alta.

Si attendono aggiornamenti e ulteriori dichiarazioni da parte del conduttore.