Dopo l’esibizione di ieri sera, in molti sono convinti che Annalisa sia incinta. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Sanremo 2024, Annalisa è incinta? Tutti gli indizi

Ieri sera, 6 febbraio 2024, si è svolta la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Tutti e 30 i big in gara si sono esibiti e, tra loro, c’era anche la cantante Annalisa. Dopo la sua esibizione si sono rincorsi i rumors circa il fatto che la cantante ligure possa essere in dolce attesa. Il motivo è dato soprattutto dal fatto che Annalisa è stata l’unica, dei 30 artisti in gara, a non fare le scale. Inoltre, secondo alcuni, anche il completo indossato dalla cantante sarebbe stato scelto ad hoc per nascondere un “pancino” molto sospetto. Del resto la cantante si è sposata di recente, quindi il fatto che possa essere incinta non sarebbe comunque una sorpresa. Staremo a vedere se, durante la sua permanenza a Sanremo, Annalisa confermerà o meno le voci circa la sua gravidanza. Quello che è certo è che i fan staranno molto attenti a ogni dettaglio durante le sue prossime esibizioni sul palco dell’Ariston. In realtà c’è da dire che è già da qualche tempo che circolano voci circa la gravidanza della cantante ligure, la quale però, fino a ora, ha sempre smentito anzi, qualche mese fa aveva dichiarato che l’unico parto previsto era quello per il suo nuovo album “E poi siamo finiti nel vortice”.

Annalisa, chi è il marito?

Come abbiamo appena visto, dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston con il brano “Sinceramente“, in molti hanno cominciato a pensare che Annalisa possa davvero essere incinta. La cantante ligure si è sposata lo scorso anno con Francesco Muglia, responsabile delle strategie di marketing e advertising di Costa Crociere. Qualche mese fa Annalisa, ospite del programma “Stasera c’è Cattelan“, condotto proprio da Alessandro Cattelan, ha parlato di come lei e Francesco si sono conosciuti: “ci siamo incontrati sul lavoro. Io dovevo cantare a un evento e c’era anche lui. Poi ci siamo risentiti e rivisti dopo. Durante l’evento c’è stato solo un piacere-piacere. Questi primi mesi sono belli e non è cambiato nulla, è come prima. Ovviamente c’è stato il giorno del matrimonio, la condivisione con tutte le persone che amiamo. Abbiamo fatto una festa piccola solo per la famiglia e poi giorni dopo la festa con tutti gli amici. A casa bene. Poi è ovvio che ci sono anche le discussioni. Le litigate sono sull’impicciarsi l’uno rispettivamente su come l’altro dovrebbe gestire le amicizie.” A Vanity Fair la cantante ha invece rivelato come mai ha scelto Francesco come suo sposo: “perché io e lui ci mettiamo alla prova di continuo, non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza.”

