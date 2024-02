Ecco tutti i look e gli outfit della prima serata del Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo 2024 è ufficialmente iniziato. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i look e gli outfit più belli visti nel corso della prima serata della kermesse musicale.

Sanremo 2024, i look e gli outfit della prima serata

Ieri, 6 febbraio 2024, c’è stata la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno alla conduzione della kermesse musicale c’è Amadeus che, per la prima serata, ha avuto come co-conduttore il vincitore della passata edizione del Festival, ovvero Marco Mengoni. Ma vediamo adesso insieme quali sono stati i look e gli outfit più belli visti nel corso della serata di ieri:

Marco Mengoni: non possiamo non cominciare con colui che, insieme ad Amadeus, ha condotto la prima serata del Festival. In apertura di serata, il cantante ha indossato un completo blu formato da giacca oversize decorata, senza camicia, e pantaloni a palazzo firmato Emporio Armani. Ad arricchire ancora di più l’outfit, Marco ha indossato un collier di diamanti firmati Tiffany & Co.

non possiamo non cominciare con colui che, insieme ad Amadeus, ha condotto la prima serata del Festival. In apertura di serata, il cantante ha indossato un completo blu formato da giacca oversize decorata, senza camicia, e pantaloni a palazzo firmato Emporio Armani. Ad arricchire ancora di più l’outfit, Marco ha indossato un collier di diamanti firmati Tiffany & Co. Amadeus : il conduttore e direttore artistico del Festival ha indossato uno smoking formato da giacca bianca con revers neri e pantaloni neri, il tutto firmato Gai Mattiolo.

: il conduttore e direttore artistico del Festival ha indossato uno smoking formato da giacca bianca con revers neri e pantaloni neri, il tutto firmato Gai Mattiolo. Clara: passiamo ora agli artisti in gara. La giovane Clara, protagonista anche della serie televisiva “Mare Fuori”, è salita sul palco per prima, indossando un long dress a effetto specchio firmato Armani.

passiamo ora agli artisti in gara. La giovane Clara, protagonista anche della serie televisiva “Mare Fuori”, è salita sul palco per prima, indossando un long dress a effetto specchio firmato Armani. Fiorella Mannoia: look candito per la cantante che ha indossato un long dress bianco effetto sposa firmato Luisa Spagnoli e niente scarpe. La cantante, come è solita fare nei suoi concerti, è infatti salita sul palco a piedi nudi.

look candito per la cantante che ha indossato un long dress bianco effetto sposa firmato Luisa Spagnoli e niente scarpe. La cantante, come è solita fare nei suoi concerti, è infatti salita sul palco a piedi nudi. Annalisa: la cantante ligure è salita sul palco dell’Ariston indossando un blazer oversize arricchito da una specie di strascico di seta sulla parte posteriore, hotpants, collant, guepière e gli immancabili tacchi alti. Il tutto firmato Dolce & Gabbana.

la cantante ligure è salita sul palco dell’Ariston indossando un blazer oversize arricchito da una specie di strascico di seta sulla parte posteriore, hotpants, collant, guepière e gli immancabili tacchi alti. Il tutto firmato Dolce & Gabbana. Loredana Bertè : look sbarazzino per la cantante, con vestitino con volant e cravatta firmata Valentino e ovviamente l’immancabile chioma blu.

: look sbarazzino per la cantante, con vestitino con volant e cravatta firmata Valentino e ovviamente l’immancabile chioma blu. Alessandra Amoroso : per la sua prima volta in gara al Festival di Sanremo, la cantante salentina ha indossato un elegante tubino nero firmato Monot. Ad arricchire ancora di più il look, gli opera gloves super chic.

: per la sua prima volta in gara al Festival di Sanremo, la cantante salentina ha indossato un elegante tubino nero firmato Monot. Ad arricchire ancora di più il look, gli opera gloves super chic. Angelina Mango: esordio a Sanremo per la figlia di Mango e Laura Valente. Per l’occasione ha indossato un tubino fantasia, firmato Marco De Vincenzo, arricchito da una lunga treccia posteriore, abbinato a maxi zeppe e calzini bianchi.

esordio a Sanremo per la figlia di Mango e Laura Valente. Per l’occasione ha indossato un tubino fantasia, firmato Marco De Vincenzo, arricchito da una lunga treccia posteriore, abbinato a maxi zeppe e calzini bianchi. Big Mama : la cantante ha indossato un dress bustier con rouches in tulle firmato Lorenzo Seghezzi, per un look elegante e super grintoso.

: la cantante ha indossato un dress bustier con rouches in tulle firmato Lorenzo Seghezzi, per un look elegante e super grintoso. Emma: la cantante ha scelto un abito corto con scollo a cuore, per un look super femminile.

la cantante ha scelto un abito corto con scollo a cuore, per un look super femminile. Dargen D’Amic o: per l’occasione il cantante si è riempito di orsetti di peluche sopra il completo firmato Moschino. Sicuramente uno dei look più originali e irriverenti della storia del Festival.

o: per l’occasione il cantante si è riempito di orsetti di peluche sopra il completo firmato Moschino. Sicuramente uno dei look più originali e irriverenti della storia del Festival. Rosa Villain: per la cantante un dress corto con motivo super colorato firmato Marni, il tutto abbinato a un paio di stivali metallizzati.

Sanremo 2024: le prossime serate

Il Festival è ufficialmente iniziato. Ieri sera si sono esibiti tutti e 30 i big in gara mentre. Stasera si esibiranno solo 15 cantanti, mentre domani sera gli altri 15. Venerdì invece è la volta della serata delle cover e sabato ci sarà la finalissima con tutti i cantanti che si esibiranno di nuovo.

