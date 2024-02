Ci siamo, questa sera inizierà ufficialmente la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono stati i beauty look più belli visti ieri sul green carpet.

Sanremo 2024: i beauty look più belli visti sul green carpet

Questa sera, 6 febbraio 2024, ci sarà la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Anche quest’anno alla conduzione della kermesse musicale ci sarà Amadeus, affiancato da cinque co-conduttori, uno per ogni serata. I cantanti in gara che si contenderanno la vittoria finale saranno 30. Come da tradizione, ieri gli artisti in gara hanno sfilato sul green carpet, allestito davanti all’ingresso del teatro Ariston. Vediamo adesso insieme quali sono stati i beauty look più belli visti sul green carpet:

Annalisa: in gara con il brano “Sinceramente“, l’artista di Savona ha sfilato sul green carpet sfoggiando rossetto rosso abbinato a un eyeliner nero molto marcato, che le ha conferito uno sguardo felino. Sulle guance qualche tocco di blush rosa, per un make up curato da YSL Beauty. Per quanto riguarda l’acconciatura, Annalisa ha optato per una chioma super liscia con frangetta aperta sulla fronte.

Emma : la cantante in gara con "Apnea", ha scelto un rossetto cremoso color nude e da un ombretto dello stesso colore. Anche per lei sulle guance un tocco di blush rosa.il tutto realizzato da MrDanielMakeUp in collaborazione con Sephora. Per quanto riguarda l'acconciatura, anche lei ha scelto di lasciare i capelli sciolti e lisci.

: la cantante in gara con “Apnea“, ha scelto un rossetto cremoso color nude e da un ombretto dello stesso colore. Anche per lei sulle guance un tocco di blush rosa.il tutto realizzato da MrDanielMakeUp in collaborazione con Sephora. Per quanto riguarda l’acconciatura, anche lei ha scelto di lasciare i capelli sciolti e lisci. Alessandra Amoroso : l’artista salentina per la prima volta sul palco dell’Ariston con il brano “Fino a qui“, ha donato brillantezza al suo sguardo grazie a un ombretto rosato abbinato al suo taglio lob dorato.

: l’artista salentina per la prima volta sul palco dell’Ariston con il brano “Fino a qui“, ha donato brillantezza al suo sguardo grazie a un ombretto rosato abbinato al suo taglio lob dorato. Clara : in gara con “Diamanti grezzi”, la cantante si è presentata sul green carpet con una coda bassa arricchita da ciuffi laterali che cadono sul viso incorniciandolo. Per quanto riguarda il make up, ha scelto sfumature metallizzate al fine di mettere in risalto le sue iridi chiare.

: in gara con “Diamanti grezzi”, la cantante si è presentata sul green carpet con una coda bassa arricchita da ciuffi laterali che cadono sul viso incorniciandolo. Per quanto riguarda il make up, ha scelto sfumature metallizzate al fine di mettere in risalto le sue iridi chiare. Big Mama : in gara con il brano “La rabbia non ti basta”, sul green carpet ha sfoggiato un beauty look super rock, un pixie cut ossigenato con riga laterale e scritta anteriore più un make up occhi grafico realizzato da Serena Polh con Sephora.

: in gara con il brano “La rabbia non ti basta”, sul green carpet ha sfoggiato un beauty look super rock, un pixie cut ossigenato con riga laterale e scritta anteriore più un make up occhi grafico realizzato da Serena Polh con Sephora. Rose Villain: in gara con “Click Boom“, la cantante ha sfoggiato il proprio caschetto celeste con radici scure abbinato a un trucco occhi “cat-eye” e a un blush rosa sulle guance, il tutto realizzato da Clio Makeup.

Ci siamo, questa sera, 6 febbraio 2024, avrà inizio la 74esima edizione del Festival di Sanremo che vedrà la serata finale sabato 10 febbraio. Sono 30 i big che si contenderanno la vittoria finale mentre a condurre sarò ancora una volta Amadeus. Da sottolineare la serata di giovedì, ovvero l’ormai famosa serata delle cover, dove ognuno degli artisti in gara si esibirà in una canzone famosa assieme a un ospite famoso.

