Prossimamente su Prime Video la nuova serie intitolata Karaoke Night – Talenti senza vergogna. Un comedy show musicale ricco di soprese e divertimento. Scopriamo insieme tutti i dettagli: trama, cast e data d’uscita.

Prime Video, in arrivo la nuova serie Karaoke Night – Talenti senza vergogna: trama

Karaoke Night – Talenti senza vergogna sarà composta da 6 concorrenti con un passione segreta per il karaoke. I partecipanti avranno l’opportunità di sfidarsi a suon di musica per un’intera notte, cantando hit e vecchi classici italiani ed internazionali. Durante la competizione, i partecipanti si esibiranno in una serie di round sul palco ed alla fine voteranno per la performance migliore e peggiore. La particolarità dello show? Nessun concorrente è un cantante professionista. Il vincitore sarà infatti chi si sarà divertito di più e avrà mostrato più audacia, incarnando il vero spirito dello show: essere un vero “talento senza vergogna“. Tra scorrettezze di ogni genere, parrucche, travestimenti, balletti improvvisati e stonature, ogni arma sarà lecita per rendere indimenticabile la propria performance.

Prime Video, in arrivo la nuova serie Karaoke Night – Talenti senza vergogna: cast

Lo show è basato sulla serie Celebrity Karaoke Club di Monkey Kingdom, prodotto in associazione con Universal International Studios e concesso in licenza da NBCUniversal Formats. Karaoke Night – Talenti senza vergogna è invece prodotto da Stand by me, in collaborazione con Prime Video. La regia è firmata da Francesco Imperato. La prima edizione, formata da 4 episodi, vedrà al timone Dargen D’Amico. Per il celebre cantante, reduce dal ruolo di giudice a X Factor, questo show segna il suo debutto come conduttore. Tra i concorrenti troviamo la nota attrice italiana Claudia Gerini, la giovane influencer Alessia Lanza, la comica ed imitatrice Francesca Manzini, l’attore Pierpaolo Spollon, gli ex calciatori Nicola Ventola e Lele Adani ed il conduttore televisivo Tommaso Zorzi. Siete curiosi? Karaoke Night – Talenti senza vergogna sta per arrivare: sarà disponibile in esclusiva su Prime Video a partire dal 4 gennaio 2024. Nel frattempo, per avere una piccola anteprima della nuova serie, è possibile guardare il trailer ufficiale pubblicato sui canali social della piattaforma streaming. Lo show promette di regalare al pubblico italiano momenti di puro divertimento. Da non perdere assolutamente!

