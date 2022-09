Samuel Peron e la compagna Tania Bambaci sono stati ospiti della puntata di venerdì 23 settembre 2022 di “Oggi è un altro giorno”, in quest’occasione il ballerino di “Ballando con le Stelle” ha ricordato la madre che è venuta a mancare di recente.

Nella puntata di venerdì 23 settembre di “Oggi è un altro giorno”, Serena Bortone ha ospitato il ballerino Samuel Peron e la sua compagnia Tania Bambaci, che è in dolce attesa.

Nel corso dell’intervista, il ballerino di Ballando con le Stelle ha ricordato la madre Gianna, che è venuta a mancare soltanto qualche mese fa e a tal proposito ecco cosa ha rivelato:

E a queste parole ha aggiunto le seguenti:

“Nel momento in cui mia madre stava in grosse difficoltà in ospedale, siam saliti e ha avuto modo di toccare il pancino ed esserne consapevole”.