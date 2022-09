Samuel Peron è un ballerino ben noto al pubblico di Ballando con le Stelle. Infatti lo possiamo considerare ormai un veternato del programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Ma conosciamolo meglio.

Samuel Peron: la carriera del ballerino di Ballando con le Stelle

Samuel Peron, 187 cm per 75 kg, è nato il 21 Aprile del 1982 a Marostica. Del segno del Toro, coltiva sin da bambino l’amore per la danza: a soli quattro anni, infatti, comincia coi i primi balletti, rendendo chiara fin da subito la sua vocazione. Crescendo ha tentato diverse strade nel mondo del ballo e diversi generi: liscio, funky, danza moderna, danza contemporanea, latino americano. A questo ha affiancato gli studi più “canonici”, conseguendo il diploma di designer all’istituto di arte e sucessivamente la laurea in Scienze Motorie all’Università di Padova.

Un uomo, insomma, che fin da ragazzo si è dato da fare, investendo a tutto tondo sulla propria formazione. Ma che Samuel Peron volesse dedicare la sua vita alla danza era più che chiaro. Nel 1991 ha partecipato Sabato al Circo, esordendo così nel mondo dello spettacolo sotto la conduzione di Cristina D’Avena. Nel 1992 ha preso parte invece, con Mike Buongiorno, allo show Bravo Bravissimo.

Il suo arrivo a Ballando con le Stelle è datato 2005, un’esperienza destinata per lui a durare nel tempo che lo porta anche a conquistare il primo posto con l’attrice Maria Elena Vandone.

Ma non solo: nel 2011 è arrivato in semifinale con Barbara Capponi Nel 2019, dopo un’interruzione, ha partecipato nuovamente al programma di Milly Carlucci, come mestro insieme a Marzia Roncacci, con la quale è nuovamente arrivato in semifinale. Nel 2020 ha ballato con Rosalinda (la figlia di Adriano Celentano) e nel 2021 ha fatto invece coppia con Sabrina Salerno.

Nel corso dell’estate 2022 ha anche ampliato la propria presenza sul piccolo schermo partecipando come inviato al programma Camper. Per finire, la sua poliedrica carriera si completa con l’apertura della scuola di ballo Samuel Peron Academy e il lancio della sua linea di abbigliamento chiamata Brancus.

Samuel Peron: la vita privata del ballerino

Dal punto di vista della vita sentimentale, Samuel Peron ha altrettante soddisfazioni. Dal 2014 fa coppia fissa con Tania Bambaci, eccezion fatta per un periodo di crisi vissuto qualche anno addietro che non li ha però allontanati.

I due si tengono ben lontani dal mondo del gossip, tant’è che su Tania si sa ben poco. Sappiamo che è una modella che ha vinto la fascia di Miss Sicilia e che nel 2010 ha partecipato a Miss Italia. Ma sulla loro vita quotidiana lasciano trapelare poco, tenendoci molto alla privacy.

Solo di recente hanno scelto di condividere con i propri fan una lieta notizia: quella dell’ampliamento della loro famiglia. Infatti a giugno di quest’anno, hanno condiviso un post su Instagram per annunciare che Tania è in dolce attesa. “La vita ha deciso di farci un regalo. Il più bel regalo che potessimo desiderare”, ha infatti scritto Samuel Peron, condividendo una foto in cui bacia il pancino già evidente della sua compagna.