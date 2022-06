Tania Bambaci, attrice e modella – nonché una delle finaliste di Miss Italia – sarebbe incinta del suo primo figlio.

Scopriamo insieme qualcosa in più sulla sua vita e sulle recenti notizie che stanno spopolando sul web.

Chi è Tania Bambaci: la vita

Tania Bambaci è nata l’11 agosto del 1990 a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Siciliana doc, ha sempre sognato di entrare a fare parte del mondo dello spettacolo. È lì, infatti, che comincia a muovere i primi passi e lo fa da giovanissima.

Comincia con la moda e tra le prime passerelle sfila in tutta la sua bellezza, portando avanti la sua passione e il suo sogno più grande.

Nel 2008 vince il concorso Una ragazza per il Cinema, ma ricordiamo Tania Bambaci soprattutto per la sua partecipazione a Miss Italia.

A soli 20 anni, infatti, Tania Bambaci decide di partecipare al rinomato concorso di bellezza italiano, arrivando anche tra le finaliste. Ma non solo. Tania decide infatti anche di gareggiare per Miss Mondo Italia 2011.

Dalla passerella alla televisione

Dopo le numerose esperienze legate al mondo della moda e della bellezza, per Tania Bambaci le carte in tavola cominciano a mischiarsi e, se vogliamo, a rivoluzionarsi del tutto.

Si cominciano ad aprire per lei numerose porte legate alla televisione, proprio per continuare a coronare il suo grande sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo.

L’abbiamo vista recitare in diverse fiction come Squadra Antimafia, Maltese – Il Romanzo del Commissario e anche Il Cacciatore.

Per lei, però, c’è stata anche la grossa opportunità cinematografica: Tania Bambaci ha infatti recitato anche in film quali Midway – Tra la vita e la morte (2013), The Perfect Husband (2014) e Picciridda – Con i piedi nella sabbia (2019).

La vita privata di Tania Bambaci: l’amore e la gravidanza annunciata

Da circa dieci anni l’attrice Tania Bambaci è fidanzata con Samuel Peron, bellerino e insegnante di danza, oltre che personaggio televisivo (ricordiamo la sua partecipazione come maestro di danza per Ballando con le Stelle nel 2021).

Pare che la loro storia d’amore sia sempre andata perfettamente sin dagli inizi; l’unico momento di crisi? Il 2020, anno in cui la coppia avrebbe vissuto un momento delicato a causa della distanza (non fisica) che l’attrice ha provato nei confronti di Peron, molto impegnato con il lavoro. A tutto però c’è una soluzione, se lo si vuole: la coppia, infatti, ha risolto e ora è più felice che mai e vive a Venetico, in provincia di Messina.

L’ultimissima notizia? L’annuncio, da parte dello stesso Peron, della gravidanza di Tania Bambaci: i due diventeranno presto genitori.

“La vita ha deciso di farci un regalo. Il più bel regalo che potessimo desiderare” – sono le frasi che Samuel Peron ha scritto su Instagram per annunciare l’arrivo del primo figlio. Il tutto, poi, è stato arricchito da una meravigliosa fotografia in cui Peron bacia teneramente la pancia di Tania Bambaci: la vera felicità è proprio questa!

Tania Bambaci diventerà presto madre e, molto probabilmente, anche sposa: non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.