Quella di Gianna Costenaro, mamma del ballerino Samuel Peron, è una scomparsa arrivata quasi all’improvviso. La notizia è stata data nella giornata di venerdì 13 maggio nel corso della puntata di “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone. Nel finale della trasmissione di Rai 1, la conduttrice ha voluto sentirsi vicina al ballerino, seppure virualmente.

“Purtroppo è scomparsa ieri (il 12 maggio ndr.)”, ha spiegato la conduttrice.

Morta la mamma di Samuel Peron: l’annuncio a Oggi è un altro giorno

Non sarebbero note le cause della morte della madre del noto volto di Ballando con le Stelle anche se dalle parole di Serena Bortone è possibile dedurre che possa essersi trattato di una malattia: “Salutiamo con un affetto e un abbraccio fortissimo Samuel Peron. La mamma non è stata bene in queste settimane e purtroppo è scomparsa ieri”.

La conduttrice unendosi al dolore di Samuel e della famiglia ha poi aggiunto: “Devi essere stata una donna veramente formidabile per avere cresciuto un figlio così educato, così perbene, così brillante e così gentile come Samuel. Un abbraccio a Samuel e a tutta la famiglia, i tuoi affetti stabili sono con te”.

Il silenzio di Samuel Peron

Nel frattempo da parte di Samuel Peron è stato mantenuto il più completo silenzio.

Il ballerino non ha infatti scritto nulla a riguardo nelle ultime ore sui social. Non si esclude però che lo possa fare in seguito.