Sali da bagno: come usarli nella vasca

Il momento del bagno, quindi del relax, è uno dei più piacevoli da concedersi. Un momento che può trasformarsi in coccola, anche grazie alle tante profumazioni di sali da bagno disponibili. Scopriamo quali sono le più adatte e come prepararli a casa in modo semplice e con ingredienti a scelta.

Sali da bagno

Sono considerati da sempre un piacevole toccasana e benessere quando si fa il bagno. I sali da bagno per la vasca sono una sensazione di benessere e una coccola che è bene concedersi ogni tanto. Inoltre, sono in molti a usarli nella vasca da bagno proprio per i tanti benefici e vantaggi che sono in grado di dare.

I benefici dell’uso di un prodotto del genere sono molteplici. Permettono infatti di espellere e drenare i liquidi in eccesso, ma anche di pulire la pelle sino in profondità in modo che sia liscia e ben compatta. Hanno poi una funzione contro gli inestetismi della pelle poiché aiutano a combatterli e ridurli in maniera efficace.

Il momento del bagno, si sa, è sempre particolarmente rilassante e i sali da bagno non fanno altro che aggiungere un ulteriore tocco a questo momento. Inoltre, risultano essere particolarmente apprezzati, non solo per la loro profumazione dal momento che sono alla lavanda, al ginepro o al timo, ma anche perché espellono le tossine.

Si tratta di veri e propri cosmetici da usare sia in ambito casalingo, quindi in vasca al momento del bagno o anche nei centri o saloni di bellezza effettuando bagni caldi contro lo stress e le tensioni che si tende ad accumulare. Si possono poi mescolare ad oli essenziali per ottenere un ulteriore effetto e sensazione sulla pelle.

Sali da bagno: preparazione a casa

Considerando che i sali da bagno sono dei veri e propri prodotti di tipo estetico che danno una serie di benefici aiutando anche a migliorare la circolazione sanguigna e la pelle, è possibile realizzarli a casa approfittando e usando alcuni semplici e utili ingredienti. Solitamente sono arricchiti con oli essenziali e profumi per potenziare l’effetto.

Per prepararli a casa si ha bisogno soltanto di pochi ingredienti come del sale grosso e un olio essenziale da scegliere in base alle proprie preferenze. Si possono personalizzare con dei coloranti naturali o erbe aromatiche tritate oppure con ingredienti naturali come bicarbonato di sodio oppure amido od olio vegetale a scelta.

per la preparazione casalinga dei sali da bagno, sono sufficienti cinque cucchiai di sale grosso, 5 gocce di olio essenziale a piacere, alcune gocce di colorante alimentare e altrettante di aromi per i dolci. In una ciotola si versa il sale grosso e colorante alimentare. Nel caso la colorazione non fosse adatta è possibile aggiungerne ancora.

Man mano si aggiungono gli oli essenziali e aromi per dolci mescolando il tutto. Si versa poi tutto il composto in un barattolo di vetro con chiusura ermetica. Al momento dell’uso sono sufficienti dai 4 ai 5 cucchiai di sali da bagno nell’acqua calda rimanendo in immersione per 15 minuti in modo da approfittare di ogni possibile beneficio.

Sali da bagno Amazon

Sono prodotti di bellezza disponibili in confezioni e set indicati anche per un regalo, magari per Natale. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori sali da bagno per la vasca scelti tra ottime profumazioni dalle consumatrici con una descrizione adatta di ognuna.

1)Sali da bagno set 3 x 400 grammi

Sono una confezione da tre di sali da bagno a base di lavanda, rosa ed eucalipto con l’aggiunta di oli essenziali e sale marino. Questi elementi sono utili per ridurre lo stress, calmare e far dormire bene. Tonificano e rendono la pelle morbida. Migliorano l’umore favorendo anche la pace interiore.

2)Sali da bagno con olio essenziale di brezza marina

Un prodotto cosmetico di bellezza che riduce le tensioni e lo stress. Un trattamento di bellezza a base di olio essenziale di arancia ed estratti di ginseng che permette, non solo di rilassarsi, ma anche di usufruire di tanti altri vantaggi.

3)Spa Luxetique set sali da bagno

Sono una confezione da tre di sali da bagno agli oli essenziali di lavanda, vaniglia e cocco. Sono tre elementi che migliorano la qualità del sonno, alleviano lo stress e le tensioni. Sono adatti anche per la pelle secca per renderla maggiormente idrata. Indicati anche per il pediluvio.

Insieme a questi sali da bagno, si consigliano anche i sali di Epsom ricchi di notevoli benefici per la pelle.