Sali da bagno: i più profumati

Per rendere il momento del bagno ancora più rilassante e benefico, è possibile contare e approfittare di un prodotto particolarmente indicato. Si tratta dei sali da bagno, un prodotto di profumeria che permette di fornire preziosi benefici e vantaggi dal momento che sono a base di oli essenziali naturali e puri. Vediamo come usarli e i vantaggi che ne derivano.

Sali da bagno

I sali di Epsom o dell’Himalaya sono tutti prodotti identificati con il nome di sali da bagno, ovvero un articolo da usare in casa durante il bagno che apportano diversi benefici alla pelle. Sono dei sali sotto forma di cristalli che possono essere molto grossi o piccoli e si compongono di una serie di estratti naturali.

In genere sono molto economici e sui siti di e-commerce come Amazon è possibile trovarli a prezzi molto bassi. Si usano in modo semplice e facile dal momento che bisogna semplicemente farli sciogliere nella vasca da bagno per dare così ottimi risultati e potenziare tutte le proprietà e i benefici che possiedono.

I sali da bagno sono dei prodotti cosmetici a base di sali come dice il nome stesso, a cui possono aggiungersi tantissimi altri componenti e ingredienti quali oli essenziali, profumi e coloranti in modo da profumare l’ambiente, ma anche dare vari benefici anche a seconda del colore poiché ognuno risponde a determinate caratteristiche ed esigenze.

Come già detto, sono di vario tipo, come quelli dell’Himalaya di colore rosa ricco di minerali e dalle notevoli proprietà oppure i sali di Epsom che si caratterizzano per il concentrato di magnesio e infine quelli del Mar Morto con vari minerali.

Sali da bagno: benefici

Sono dei sali che hanno notevoli benefici dal momento che, sciogliendosi in acqua, sono in grado di apportare vari vantaggi all’organismo. Si va infatti da sali da bagno indicati per favorire un buon relax e funzionamento dell’apparato circolatorio e respiratorio, ma risultano utili anche per favorire il sonno e alleviare la tensione dei muscoli.

Hanno un effetto benefico anche sulla ritenzione idrica, oltre sicuramente a rilassare. La vasca da bagno con questo prodotto assume sicuramente un altro significato, oltre a far stare bene. Favoriscono poi la serotonina andando ad ossigenare l’organismo per un miglioramento del proprio benessere psico-fisico totale.

Si usano prevalentemente durante il momento della vasca da bagno che va riempita con dell’acqua calda e quattro cucchiai di questi sali. Per la posologia è sempre meglio controllare attentamente le istruzioni. Se si vuole migliorare la circolazione è bene scioglierli in acqua fredda mentre per il relax è bene optare per un bagno caldo.

Sono diverse poi le tipologie, come già menzionato in commercio, a base di sandalo, lavanda quindi per profumare l’ambiente e dare un tocco diverso a seconda delle caratteristiche dei vari oli e fragranze con cui si vanno a mescolare.

Tra i tanti tipi e profumazioni di sali da bagno, anche i sali Epsom che hanno vari benefici.