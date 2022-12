Sali di Epsom: come usarli e benefici

Per trattare la pelle del viso, le gambe, ma anche per dare riposo alle gambe stanche dopo il lavoro o l’attività sportiva, i sali di Epsom sono la soluzione migliore da adottare. Sono sali dalle proprietà e benefici ottimali che si possono trovare a buon prezzo su Amazon da usare in qualsiasi occasione e momento.

Sali di Epsom

Si chiamano in questo modo per via della città di origine di Epsom, nel Regno Unito. I salidi Epsom sono prodotti di bellezza che trovano largo uso e impiego in diversi settori come la bellezza della pelle e dei capelli, ma anche nell’ambito dell’orto e del giardino. Il nome Epsom deriva da epsomite, un minerale che si produce anche artificialmente.

Prendono il nome da questa città inglese proprio perché sono stati scoperti qui i depositi dei sali inglesi. Sono sali alquanto caratteristici, perché oltre a essere molto salati, si contraddistinguono anche per un gusto amaro. Hanno un aspetto molto simile ai cristalli, le cui tonalità tendono a variare dal bianco al verde anche in base alla presenza di metalli.

Sono sali solubili in acqua che si conservano in barattoli chiusi. Si possono trovare un po’ ovunque. Sono un rimedio naturale di bellezza per uso sia interno che esterno e si possono usare in varie situazioni. Sono un vero e proprio toccasana di bellezza e si raccomanda di usare fonti naturali per i maggiori benefici e proprietà.

Sali di Epsom: benefici e usi

Come già detto, sono diversi i benefici dei sali di Epsom e infatti si possono usare per dei bagni caldi e rilassanti. Hanno varie proprietà, tra cui drenante aiutando anche a ridurre i gonfiori e gli edemi e in tal caso bisogna semplicemente aggiungere due tazze per ottenere i maggiori benefici e risultati. Sono utili per il pediluvio dal momento che ammorbidiscono la pelle ruvida dei talloni.

Contrastano poi i cattivi odori. Sono anche utili per la bellezza e la salute dei capelli, combattendo sia il sebo in eccesso che la forfora. In questo modo si possono avere capelli puliti per diverso tempo. Contrastano e combattono la pelle grassa, oltre a essere fonte di sollievo in caso di scottature dal sole in estate.

Si possono preparare anche degli ottimi scrub dal potere esfoliante per rimuovere le callosità e le cellule morte. Basta aggiungerne due tazze nella vasca da bagno per stimolare il rilassamento muscolare e combattere un inestetismo terribile come la ritenzione idrica dal momento che dona maggiore elasticità ai tessuti.

Oltre che nel settore estetico e nella bellezza della chioma, i sali di Epsom hanno anche un impiego molto utile nell’ambito della botanica, quindi delle piante dal momento che favoriscono la sintesi clorofilliana. Basta aggiungere un cucchiaio di sali di Epsom per ogni litro d’acqua per irrigare le piante e farle crescere nel modo migliore.

Sali di Epsom: i migliori su Amazon

Sono sali disponibili a buone promozioni e offerte sul noto e-commerce di Amazon e utili per diverse occasioni. Cliccando sull’immagine si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica qui sotto propone i migliori sali di Epsom che sono particolarmente apprezzati dalle consumatrici di questo e-commerce.

1)Sali di Epsom puri: sali rilassanti

Sono dei sali da bagno a base di rimedi naturali utili per lo scrub del viso e del corpo. Un prodotto naturale che allevia le gambe stanche stimolando l’eliminazione delle tossine e migliorando la circolazione sanguigna. Basta aggiungerne alcune tazze nella vasca per un bagno rilassante e piacevole. Ottimo anche come emolliente che idrata e ammorbidisce la pelle.

2)Nortembio sali di Epsom 1.25 kg

Sono sali da bagno al profumo di fragola e rose con vitamina C ed E per il benessere del corpo. Si sciolgono facilmente e sono adatti per bagni di immersione e trattamenti casalinghi. Aiutano anche a ridurre lo stress muscolare subito dopo gli allenamenti. Si può anche scaricare l’e-book gratuito per capire come usarli nel modo migliore.

3)Sali di Epsom del Mar Morto

Sono ottimi sia per un bagno rilassante, ma anche subito dopo la fatica degli allenamenti sportivi. Aiutano poi ad alleviare i piedi pesanti e le gambe affaticate. Migliorano poi l’aspetto, non solo dei piedi, ma anche delle mani e delle unghie. Basta mescolare una manciata di questi sali con un cucchiaio di olio di cocco o mandorle per ammorbidire la zona.

Dal momento che i sali di Epsom si possono usare anche per i piedi, ecco come fare un buon pediluvio.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.