Cos’è il sindacato degli attori SAG AFTRA, chi ne fa parte e qual è l’evento più importante indetto dall’associazione americana.

SAG AFTRA cos’è

Il SAG AFTRA è un sindacato americano che raccoglie e rappresenta gli attori, le personalità che lavorano in radio, i giornalisti ma anche le modelle e gli influencer.

La sigla che sta per Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists. Riunisce in pratica tutti i lavoratori del settore dei media. La Screen Actors Guild esisteva già nel 1933 ma nel 2012 si è accorpata alla American Federation of Television and Radio Artists dando vita al sindacato SAG AFTRA. Ad oggi l’istituzione conta più di 116 mila membri, tra cui le più note personalità dello spettacolo.

Due persone chiave del sindacato sono Gabrielle Carteris, presidente nazionale dal 2016 e Rebecca Damon, vicepresidente esecutivo. La Carteris è un’attrice ed è nota soprattutto per il suo ruolo da protagonista nel telefilm Beverly Hills, 90210 nel quale interpretava il personaggio di Andrea Zuckerman.

Il sindacato, come tutti gli altri, si dedica alla protezione della vita e del lavoro degli attori e dei protagonisti dello spettacolo; definendo le condizioni di lavoro e i salari minimi ma anche le condizioni sanitarie e pensionistiche.

Lo Screen Actors Guild era stato fondato nel 1933 proprio grazie all’unione di sei attori che ritenevano aberranti le condizioni del loro lavoro; per fermare lo sfruttamento dei contratti soffocanti che imponevano decisioni anche sulla vita privata e politica degli attori.

Nel 2021 l’ex Presidente degli Stati Uniti d’America, Donald Trump, si è dimesso dal sindacato e pochi giorni dopo è stato definitivamente bandito dal SAG AFTRA. Ciò, secondo il SAG, a causa del suo antagonismo contro i giornalisti del sindacato e i suoi valori.

I SAG Awards

A far parte del sindacato dei SAG AFTRA sono i nomi più conosciuti dello spettacolo, della televisione e della radio. Essi sono molto riconoscenti nei confronti del lavoro che l’associazione fa per loro e quindi spesso partecipano a conferenze e cene che la promuovono. Un particolare evento importante per la promozione sono i SAG Awards, dei premi annuali che vengono conferiti agli stessi attori che sono iscritti al sindacato.

La prima edizione dei SAG Awards è avvenuta nel 1995 e sin da allora si è inserita all’interno dei più importanti premi nel mondo dello spettacolo. Negli anni sono stati molti a vincere la prestigiosa statuetta premio chiamata amichevolmente The Actor. I più premiati di sempre sono stati gli attori Alec Baldwin con 8 premi; Julianna Margulies e Julia Louis-Dreyfus con lo stesso numero di statuette; Allison Janney con 7 premi e Anthony Edwards con 6 The Actor.

Tra le categorie più importanti dei SAG Awards ci sono sicuramente il premio alla carriera. Riguardo il cinema ci sono i premi per il miglior attore (protagonista o non protagonista) e la migliore attrice (protagonista o non protagonista. Anche alla TV sono assegnati numerosi premi, tra cui il SAG Award per il miglior cast in una serie televisiva.

Per quanto riguarda il 2021, sono stati nominati ai SAG Awards Vanessa Kirby con la sua performance in Pieces of a woman per il premio come migliore attrice protagonista in un film. Per quanto riguarda le serie tv spiccano Bridgerton e The Crown che aspirano al premio per il miglior cast in una serie televisiva drammatica.