La conosciamo come Margaret, la principessa ribelle sorella della regina Elisabetta II nella serie tv The Crown, ma per Vanessa Kirby quella della recitazione è sempre stata una grande passione che inizia a teatro, proprio nella terra della Regina.

Dall’eleganza innata e dalla personalità eccentrica, proprio come il suo personaggio in The Crown.

Scopriamo di più su Vanessa Kirby, una delle attrici della serie tv più amate sulla piattaforma di streaming Netflix.

Chi è Vanessa Kirby

Vanessa Kirby nasce a Londra, dov’è ambientata proprio la serie tv che l’ha portata definitivamente al successo, il 18 aprile del 1988. Passa la sua infanzia a Wimbledon, uno dei quartieri più esclusivi della città, celebre per il tennis. Il padre è un urologo mentre la madre è la fondatrice della famosa rivista di indoor design e lifestyle, Country Living.

Vanessa si diploma alla Lady Eleonor Holles School di Hampton e consegue la laurea alla Exter University, sempre in Inghilterra.

Dal teatro a Netflix, passando per il cinema

Il suo debutto nel mondo della recitazione avviene sul palco dell’Octagon Theatre Bolton, mentre il suo debutto sul piccolo schermo avviene con The Hour, una serie tv della BBC.

Ottiene anche il ruolo da protagonista nella miniserie Labyrinth in cui recita anche il connazionale Tom Felton, conosciuto per essere il Draco Malfoy della celebre saga tratta dalla penna di J.K. Rowling, Harry Potter.

Vanessa Kirby prosegue con la sua carriera nella recitazione, arrivando anche al grande schermo. La vediamo infatti prendere parte a titoli come Everest, Io prima di te, Mission Impossible e Fast&Furious – Hobbs& Shaw, accanto ad attori del calibro di Dwayne Johnson, meglio conosciuto come The Rock, e Jason Statham, famoso per i suoi ruoli in film d’azione. Ma l’attrice londinese raggiunge un vero e proprio successo con con The Crown, la serie tv prodotta da Netlix che racconta la storia della famiglia reale, dalla salita al trono della regina Elisabetta II.

Vita privata e presunti flirt

Nonostante il successo raggiunto, Vanessa Kirby sembra essere molto attenta a tenere la propria vita privata e i propri affetti, scrupolosamente lontano dai riflettori. Non sappiamo nulla sulla sua situazione sentimentale, e neanche sulle sue frequentazioni passate.

Ma l’occhio attento del gossip non si è lasciato sfuggire un presunto fidanzamento niente poco di meno che con l’attore e produttore cinematografico Tom Cruise, nel 2017. Entrambi gli attori hanno però smentito la relazione, dichiarando di essere stati fotografati mentre erano impegnati sul set di Mission Impossible 7, in una scena in cui era previsto un bacio.