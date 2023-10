Rosie Huntington-Whiteley ci mostra come indossare il blazer durante questo autunno 2023: la moda autunno è fatta di giacche e capispalla che, complici le temperature più fresche e frizzanti, non vediamo l’ora di indossare! E allora, ecco questa nuova proposta di tendenza, su come indossare il blazer questo autunno 2023.

Dalla bellissima attrice Rosie Huntington-Whiteley, c’è solamente da imparare: per questo autunno, la sua regola, per indossare il blazer, ci dimostra che i contrasti nella moda funzionano sempre alla perfezione.

La bella Rosie è stata infatti fotografata con un outfit da sogno, assolutamente perfetto, ospite del party del fotografo Mert Alas nel corso della Paris Fashion Week. Da che cosa è composto questo look, tutto firmato Valentino? Da un blazer assolutamente classico, over e un po’ maschile, tra il grigio ed il nero. Abbinato però ad un reggiseno silver gioiello, con cristalli, r che rende l’accoppiata ultra sexy e assolutamente chic. Inoltre, Rosie sceglie di abbinare il tutto ad una gonna in tinta col blazer, lunga ed aderente, in un tessuto scivolato e con un leggero strascico. Il risultato? Con la mini clutch in glitter silver che fa coppia al reggiseno, è assolutamente glamour.

La giacca di Rosie è perfetta indossata, ma il look funziona alla perfezione anche con la giacca appoggiata sulle spalle, in modo assolutamente rilassato: il blazer sarà così pronto a scivolare via, per far cominciare danze e festeggiamenti. E potrà essere reindossato in tempi record, non appena il fresco della sera ci increspa la pelle.

Altre idee outfit per indossare il blazer autunnale di Rosie Huntington-Whiteley

Ma chiaramente, un look così glamour e luminoso, non può certamente essere indossato in qualsiasi occasione. E dunque, come potremmo andare ad abbinare un blazer come quello di Rosie, in una giornata di lavoro, o per un’occasione informale? Vediamolo insieme.

Con t-shirt stampata: Una t-shirt bianca o nera, con stampa colorata, ma anche con applicazioni bling bling, può essere perfettamente abbinata ad un blazer nero classico, per l’ufficio, con pantaloni neri dal taglio sartoriale. L’abbinamento funziona anche per il tempo libero: basta sostituire un paio di jeans a sigaretta al pantalone, per ottenere l’outfit perfetto da pomeriggio in centro!

Con la camicia: La camicia rende subito elegantissimo l’abbinamento di un bel blazer classico, con una gonna in jean lunga e con spacco, come vogliono le ultime tendenze 2023/24. Per un boost di grinta in più? Basta scegliere degli anfibi in stile militare, e il gioco è fatto. Un look da aperitivo tra amiche molto glam.

La nostra giacca nera, dal taglio sartoriale, potrà certamente seguirci anche nei nostri outfit d'autunno inoltrato, quando le temperature si abbasseranno. Basterà stratificare con un bel maglione sottile a collo alto, dolcevita. Nero, per le amanti dello stile minimal chic. Rosso, o rosa, per le più romantiche. Le fashion victim potranno invece osare per un tessuto in lana con fili d'argento o anche d'oro, soprattutto per la sera. Un bel cappotto in lana completerà il look in modo chic ed elegante.

