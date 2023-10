Moda autunno: le migliori borse per la stagione

La moda autunno si caratterizza per borse in pelle o ecopelle, ma anche molto grandi o da pochette per la sera.

Ci sono accessori che impreziosiscono maggiormente il look e che aiutano a rendere l’outfit maggiormente accattivante. Tra queste, vi sono sicuramente le borse disponibili in varie forme, design e colori. Scopriamo cosa propone la moda autunno riguardo le borse da indossare e quali modelli ordinare per la stagione.

Moda autunno: borse

Le borse sono uno degli oggetti e accessori maggiormente ricercati e amati. Per la moda autunno è possibile contare su tantissimi elementi del genere che sicuramente aiutano a impreziosire il proprio look e outfit. Un elemento che è possibile trovare in varie forme e materiali proprio per adattarle ai bisogni di tutte.

I materiali fanno la differenza, per quanto riguarda la qualità e il pregio di questo elemento. Per la stagione autunnale è possibile trovarle in pelle, un materiale molto morbido, ma al tempo stesso grintoso e rock. Un materiale particolarmente indicato per la stagione anche perché in grado di modellarsi ai vari oufit e look.

Il cuoio è un altro materiale evergreen e proposto in diverse tonalità sia naturali che grezze. Inoltre, è uno dei materiali di tendenza della prossima uscita. Lo shearling è un materiale che si adatta molto bene alle borse per la moda autunno dal momento che si rivela essere particolarmente caldo e avvolgente, quindi in grado di dare la giusta protezione.

Per quanto riguarda questa stagione non mancano le varie proposte di brand e designer che possono sicuramente fornire tutto ciò di cui una donna ha bisogno anche per quanto riguarda gli ultimi trend e accessori del genere.

Moda autunno: tendenze borse

Per quanto riguarda la moda autunno, le borse della stagione si vestono di nuovi colori, design e materiali anche particolarmente innovativi in modo da dare a ogni donna un modello che sia al passo con i tempi e di tendenza. Tra le varie tendenze, sono essenzialmente due i modelli che dominano e hanno dominato le ultime sfilate.

Si tratta della tote bag e delle maxi shopper. Sono elementi molto pratici, ma si differenziano per alcune caratteristiche. La tote bag ha dimensioni contenute e compatte, mentre la maxi shopper ha un design ampio indicata sia per il lavoro durante laa settimana, ma anche per le gite fuori porta nel weekend. Le mini bag da mano o con la catenella sono particolarmente indicate.

Variano molto le borse della moda autunno anche in base alla forma che può essere a trapezio o con linee molto arrotondate. Le borsette a mano o le clutch sono indicate per occasioni e momenti speciali, mentre per la sera si predilige laa pochette che può essere a busta o anche in versione elegante e sofisticata.

Torrna di moda il passato nello stile retrò rappresentato dalle borse a secchiello che sono comode e pratiche al tempo stesso. Per quanto riguarda i colori si gioca sui contrasti: dalle tinte accese alle neutre passando per il rosso proposto nelle tonalità del ciliegia o del bordeaux arrivando anche all’arancio o al beige oppure il marrone.

Moda autunno borse: offerte online

Sono diverse le offerte di questo elemento disponibili sul noto e-commerce con promozioni e prezzi scontati riguardo marchi importanti. Qui sotto una classifica con le migliori borse per la moda autunno scelte tra le più iconiche ed eleganti con una descrizione di ciascun modello scelto dalle consumatrici.

1)Deerword donna borse a spalla

Una borsa in ecopelle a tracolla molto elegante realizzata in poliestere e pelle. Una borsa capiente con comode tasche e molto comoda. Molto morbida con cerniere e in vari colori: marrone, beige, rossa, bordeaux, ecc.

2)Gabor Tabea cross bag

Una borsa in sintetico da tenere a mano con la fodera in raso e chiusura a zip. In finta pelle, disponibile nelle tonalità marrone, grigio e nero. Disponibile con diverse tasche, anteriori e posteriori. Il design è particolarmente accattivante.

3)Camomilla Milano borsa a spalla

Il marchio ha pensato a questa borsa in similpelle a tracolla in sintetico per il materiale esterno e la fodera in textile. Un design da tavoletta di cioccolato con placca in metallo con il logo del marchio. Di colore marrone, nero o con diverse stampe. Una borsa con zip.

Insieme alle borse della moda autunno, non mancano i capi evergreen da avere nell’armadio.