Accessori griffati per l’Autunno-Inverno 2023/24: i più originali

Scopriamo quali sono gli accessori griffati per l’autunno-inverno 2023/24 più originali. Stiamo parlando di accessori davvero unici nel loro genere, che sicuramente sanno come attirare l’attenzione su di sé. Creazioni piene di fantasia, che spesso possono essere simili a opere d’arte, da sfoggiare in occasioni speciali.

Gli accessori griffati più originali dell’Autunno-Inverno 2023/24

Ogni passerella riesce a stupire anche grazie agli accessori, soprattutto quelli griffati, che sono sempre molto originali. Sono state mostrate delle creazioni molto fantasiose, che spesso ricordano opere d’arte, al limite del confine del bizzarro, che possono essere sfoggiati nella quotidianità o in occasioni speciali per un tocco di unicità. Esiste un tipo di lusso più sobrio e discreto, e un altro più eccessivo, soprattutto quando si tratta di accessori.

Gli accessori griffati più originali per l’Autunno-Inverno 2023/24, secondo la selezione di Vanity Fair, sono:

Borsa ranocchia di J.W. Anderson: per l’autunno inverno 2023-24 il designer ha immaginato una seconda versione del famoso piccione diventato famoso grazie a Carrie Bradshaw di Sex and the City. Si tratta di una borsa sempre in resina ma questa volta a forma di ranocchia; Orecchini croissant di Jacquemus: chi non ama il classico francese dei croissant? In questo caso, però, si mettono da parte la farina e il burro e si opta per il bronzo placcato oro; Sandali con tacco a pennello di Loewe: dopo saponette, smalti e addirittura un uovo rotto, questa stagione il tacco dei sandali si trasforma in un pennello da trucco tempestato di cristalli; Cubo di Rubik in argento di Chrome Heart: il brand americano ama le stranezze e spesso propone oggetti unici e preziosi, come i temperamatite e la saliera con metalli preziosi. Questa volta ha ricreato il famoso rompicapo, il cubo di Rubik, in argento, con i simboli della maison; Borsa in meteorite di Coperni: un’edizione limitata della famosa Swipe Bag di forma ovale. Questa volta è fatta in pietra di meteorite, scolpita a mano dall’azienda italiana Semar; Occhiali da sole alieni di Marni: il modello si chiama Char Dham, ha una montatura in nappa dalla forma cat-eye esagerata che ricorda le maschere dei supereroi a fumetti, o gli alieni; Speaker di Louis Vuitton: Horizon Light Up Speaker combina prestazioni sonore a codici stilistici tipici della maison. A forma di disco volante, è dotato di polsiera in pelle per inserirlo nel look; Zoccoli scintillanti di Area: per la linea scarpe creata con la collaborazione del brand italiano Sergio Rossi, la maison americana ha proposto zoccoli in satin di seta interamente coperti da scintillanti cristalli; Anello anatomico di Schiaparelli: gioielli ispirati al movimento surrealista e alle opere di Salvador Dalì, tra cui questo anello in oro e smalto che ricrea una falange con tanto di smalto rosso e piercing sull’unghia; Mug riutilizzabile di Versace: tazza da viaggio in accaio con cannuccia che, grazie ai cristalli colorati, ricrea la stampa Heritage Butterflies & Ladybugs. Una versione unica delle cup ecologiche che molti designer stanno proponendo.



