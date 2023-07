La conduttrice ed ex Miss Italia Roberta Capua è pronta a tornare in televisione con un nuovo programma sulla Rai. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Roberta Capua torna con un nuovo programma sulla Rai: i dettagli

Seconde alcune indiscrezioni sarà la conduttrice ed ex modella italiana Roberta Capua, eletta Miss Italia nel 1986 e classificatasi seconda a Miss Universo l’anno successivo, a sostituire Alessandro Greco alla conduzione del programma “Cook 40” sulla Rai. È stato lo stesso lo stesso conduttore televisivo e radiofonico Alessandro Greco a dare la notizia tramite il suo account ufficiale di Twitter, dicendo appunto ai suoi fan che non avrebbe più condotto il programma. Queste le sue parole: “bellissimo pubblico! Voglio dirvi che per quanto mi riguarda lascio la cucina di Cook40 per farvi assaggiare presto ‘nuove prelibatezze’. Allora grazie per questi due anni nei quali ci avete fatto fare scorpacciate di ascolti e a presto.” Dopo due stagione Alessandro Greco abbandona quindi la conduzione del programma e, al suo posto, potrebbe approdare proprio Roberta Capua. Inizialmente si era pensato che la Capua potesse sostituire Serena Bortone alla conduzione del programma “Oggi è un altro giorno“, ma il programma è stato invece sostituito dalla nuova trasmissione di Caterina Balivo. Al momento comunque non si sa ancora chi condurrà la prossima edizione di “Cook40“, oltre a Roberta Capua in lizza c’è anche Flavio Montrucchio. Non resta che aspettare e attendere notizie ufficiali, anche perché fino a ora nessuno dei due conduttori in lizza a confermato o smentito le voci. Il programma televisivo “Cook40″ è un game show culinario, nella prima edizione c’erano due concorrenti per ogni puntata che dovevano districarsi tra materie prime, utensili da cucina e vari strumenti, al fine di riuscire a realizzare un menù completo, in soli 40 minuti. L’esperta di cucina Angela Sepe, alla fine della puntata decretava il vincitore della sfida. Nella seconda edizione c’era invece un ospite vip che, affiancato da uno chef, doveva cimentarsi nel cucinare alcuni piatti tipici del nostro Bel Paese.

Per quanto riguarda Alessandro Greco, il conduttore tarantino potrebbe essere alla guida di un nuovo programma musicale, ma anche in questo caso si aspettano notizie ufficiali in merito.

Roberta Capua, dove la vedremo nella prossima stagione televisiva?

Al momento Roberta Capua non ha ancora ufficialmente un programma da condurre per la prossima stagione televisiva. Si parla appunto di “Cook40″ ma per ora sono sono indiscrezioni e comunque Flavio Montrucchio sarebbe al momento avvantaggiato. Nel corso della sua carriera, Roberta Capua l’abbiamo vista alla conduzione di tanti programmi diversi, come per esempio “Vota la voce”, “Aspettando Beautiful”, “Nonsolomoda”, “La posta del tappeto volante”, “Tappeto volante – Bella serata di prima estate”, “Cercasi Miss Italia disperatamente o quasi”, “Mattina in famiglia”, “Mezzogiorno in famiglia”, “Buona domenica”, “Tutti pazzi per i reality”, “Capoddanno Cinque – Dancing on ice”, “Belli dentro, belli fuori”, “Estate in diretta” e “Prima Festival”.

Non ci resta che attendere notizie ufficiali per sapere cosa condurrà Roberta Capua la prossima stagione televisiva che partirà a settembre.