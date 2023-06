Caterina Balivo è sempre stata una delle conduttrici più amate. Ora è arrivato il momento di tornare in Rai, con un nuovo programma tutto da scoprire. Quando andrà in onda la nuova trasmissione? Cosa andrà a sostituire? Scopriamolo insieme!

Caterina Balivo torna in Rai con un nuovo programma: quando va in onda?

Caterina Balivo è sempre stata una delle conduttrici più amate della televisione italiana e quando si è allontanata dal piccolo schermo i telespettatori hanno sentito la sua mancanza. La donna ha continuato a fare compagnia ai suoi fan grazie ai suoi profili social, dove è sempre molto attiva e dove ama condividere momenti di vita quotidiana e professionale. Ora, per la gioia dei telespettatori che hanno sempre seguito la conduttrice, Caterina Balivo è pronta a tornare su Rai 1 con un nuovo programma tutto da scoprire. Il titolo della sua nuova trasmissione sarà La Volta Buona e dovrebbe prendere il via con la nuova stagione televisiva. Se ne parlava da tanto tempo e questa potrebbe essere davvero un’occasione super per Caterina Balivo, che finalmente farà il suo ritorno in Rai. Secondo i rumors che circolano sul web, la conduttrice sarebbe realmente pronta per tornare alla conduzione di una nuova trasmissione su Rai 1. La Rai è in una fase di grande cambiamenti ed è al lavoro per preparare i palinsesti autunnali, con il ritorno di tanti nomi noti. Tra questi proprio Caterina Balivo, che ha fatto il suo esordio su Rai 1, dove ha esordito come valletta di Fabrizio Frizzi, nella settima edizione di Scommettiamo che. La conduttrice in passato aveva registrato ottimi ascolti con il programma Vieni da me e anche su La7, con il quiz Lingo, il riscontro da parte del pubblico è stato molto positivo. La trasmissione di Caterina Balivo dovrebbe andare in onda a partire da settembre 2023.

Caterina Balivo torna in Rai con un nuovo programma: le anticipazioni

Secondo l’ultima indiscrezione che è stata pubblicata da TvBlog, i vertici Rai starebbero pensando di affidare a Caterina Balivo uno spazio pomeridiano settimanale su Rai 1. È una notizia nota ormai che Serena Bortone è stata spostata all’access prime time del weekend per cui la Rai deve decidere come andare a riempire lo spazio lasciato libero da Oggi è un altro giorno e la scelta potrebbe ricadere proprio sulla trasmissione La volta buona, che sarà condotta da Caterina Balivo. Un ritorno che avviene proprio in una fase di grandi cambiamenti alla Rai. Per il momento non si conoscono ancora molti dettagli su questo nuovo programma televisivo e non è ancora stata annunciata una data ufficiale per la messa in onda. Si tratterà di uno show prodotto in casa Rai e probabilmente la conduttrice avrà l’aiuto di un cast fisso per portare avanti la trasmissione televisiva che, secondo le prime indiscrezioni, sarà dedicata ad un pubblico femminile. I fan sono molto felici del ritorno di Caterina Balivo in Rai e sicuramente nei prossimi mesi ci saranno tante nuove novità.