Alessandro Greco torna a condurre con Cook40, il programma di cucina in onda dalla tarda mattinata di sabato 9 aprile 2022 su Rai 2. Il conduttore sarà anche tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno. In attesa di poterlo vedere nel salotto di Serena Bortone scopriamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Alessandro Greco

Alessandro Greco nasce a Grottaglie, in Puglia, il 7 marzo del 1972 sotto il segno dei Pesci. Per quanto riguarda la sua infanzia e la sua famiglia d’origine non abbiamo informazioni. Sappiamo però che subito dopo il diploma ha deciso di dedicarsi alle imitazioni, girando e facendosi conoscere tra feste di paese e programmi tv locali.

Il debutto nel mondo dello spettacolo e la carriera

Nel 1992 partecipa al concorso per nuovi talenti all’interno del programma Stasera mi butto, su Rai 2 ma non vince. Tra il 1995 e il 1996 lo vediamo invece ad Unomattina estate. Successivamente lo vediamo anche alla conduzione di Furore sempre su Rai 2 e Colorado su Rai 1. Nel 1998 partecipa come concorrente vip all’ultima puntata di Beato tra le donne, su Canale 5, vincendola.

Un anno dopo lo vediamo alla conduzione di Portami al mare e fammi sognare, insieme alla collega Laura Freddi e nel 2000 conduce Una canzone per te, insieme a Federica Panicucci. Nel 2005 partecipa come concorrente al reality show La Talpa insieme alla moglie. Nel 2008 al 2010 è invece una delle voci dell’emittente radiofonica RTL 102.5 che gli affida diversi programmi.

In contemporanea con gli impegni in radio, nel 2008 Alessandro Greco ritorna in Rai per condurre Gran Concerto, un programma curato dalla grande Raffaella Carrà e da Sergio Japino e nello stesso anno è anche inviato per la celebre conduttrice nel programma Carràmba! Che fortuna. Nel 2019 conduce Miss Italia (programma che torna poi a condurre anche nel 2020 in un’edizione trasmessa solo via web a causa della pandemia da Coronavirus) successivamente è tra i concorrenti de Il cantante mascherato, con Milly Carlucci.

Nel 2021 torna nel mezzogiorno di Rai 2 al comando di Dolce Quiz e un anno dopo, come dicevamo in aperura, vediamo invece Greco alla conduzione con Cook40, un programma di cucina in cui due concorrenti dovranno sfidarsi nella preparazione di un menù in pochissimi minuti.

Vita privata e curiosità

Dal 2008 Alessandro Greco è sposato con Beatrice Bocci, anche lei nel mondo dello spettacolo ma come showgirl. I due si sono conosciuti nel 1997 sul set di Furore e se il loro primo matrimonio però è stato civile, nel 2014 hanno deciso di sposarsi in chiesa.

La coppia ha due figli, Alessandra, nata da una precedente relazione della Bocci e adottata poi da Greco e Lorenzo. Il conduttore e la moglie insieme hanno anche scritto un libro intitolato Ho scelto Gesù: un’infinita storia d’amore. Greco e la sua famiglia tengono ben separata la vita privata da quella professionale e vivono in Toscana, a San Giovanni Valdarno in provincia di Arezzo, città in cui sarebbe cresciuta la stessa Beatrice Bocci.