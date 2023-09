Luisa Corna e suo marito Stefano Giovino hanno dei figli insieme? Se anche voi vi state chiedendo se la coppia ha dei bambini in comune, allora questo è senza dubbio il posto giusto. In questo articolo conosceremo di più sul loro amore e sulla loro famiglia.

Luisa Corna e il marito Stefano Giovino hanno dei figli in comune? Scopriamolo insieme

Si sono sposati dopo una lunga relazione e una convivenza. Luisa Corna e il marito Stefano Giovino hanno molti anni di differenza: infatti, lui è più giovane di lei, di ben 15 anni. Luisa non ha avuto figli, mentre Stefano ha due figli, provenienti da un matrimonio ormai finito. La Corna definisce ottimo il rapporto con i figli di Stefano, così come il suo rapporto col marito: “Lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo di esserlo, si fida di me. La differenza d’età non è mai stato un problema, anzi: lui ha già dei figli, che adoro, un’ex moglie, ha tante responsabilità.”

Sappiamo che Stefano non proviene dal mondo dello spettacolo e neppure da quello della musica. Infatti, è un ufficiale dei Carabinieri: è stato anche comandante della compagnia di Chiari per quattro anni, dal 2014 al 2018. In nseguito, Stefano è stato trasferito prima a Brindisi e poi a Livorno, dove oggi riveste la carica di comandante del reparto Supporti del Reggimento Carabinieri paracadutisti “Tuscania”. L’uomo possiede un profilo Instagram, ma che risulta però inutilizzato.

Sono davvero molte le coppie longeve, tra persone dello spettacolo, anche molto in vista, e persone che svolgono tutt’altro lavoro, e seguono una carriera completamente diversa.

Tra queste, sempre più spesso negli ultimi anni, troviamo coppie con grande differenza d’età: nulla di nuovo, direte voi. E invece no: la novità sta nel trend che prevede che sia lei, ad avere davvero molti anni più di lui. E la coppia risulta sempre ben assortita.

Luisa Corna, gli amori e la carriera

Di Luisa Corna sappiamo che possiede una voce meravigliosa: ha partecipato a diverse collaborazioni con big della musica, e come concorrente al Festival di Sanremo del 2002, con una splendida canzone: “Ora che ho bisogno di te”.

La sua bellezza non passa certo inosservata: per questo ha partecipato come showgirl a moltissimi varietà e programmi TV, anche come spalla a molti grandi presentatori.

La sua vita privata è spesso tenuta segreta e protetta: sappiamo però che è stata fidanzata dal 1993 per 10 anni con l’ex calciatore dell’Inter Aldo Serena. Terminata quella storia, ha avuto una relazione con Alex Britti. Ora, e da molti anni, il suo cuore batte solo per Stefano Giovino.

Di lui, la Corna si definisce davvero innamorata:

“È un ufficiale dei Carabinieri, è più giovane di me di quindici anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita.”

Sembra dunque che, anche se la coppia non ha figli in comune, i due siano davvero molto innamorati. E noi facciamo tutti gli auguri a Luisa Corna e al suo Stefano Giovino!