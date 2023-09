Al Victoria’s Secret World Tour, la figlia di Madonna e Carlos Leon, Lourdes Maria Ciccone Leon, ha lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa è successo ieri sera.

Perché tutti parlano della figlia di Madonna? Lourdes Maria Ciccone Leon sconvolge tutti al Victoria’s Secret Tour

Ieri sera, 6 settembre 2023, si è tenuta a New York la prima del Victoria’s Secret World Tour che anticipa l’evento che si svolgerà il 26 settembre prossimo, dove verranno presentate le nuove collezioni di lingerie del noto brand statunitense in una sorta di show, l’evento verrà infatti lanciato in streaming su Amazon Prime Video. Tra gli ospiti della prémiere c’era anche la figlia di Madonna e di Carlos Leon, ovvero Lourdes Maria Ciccone Leon, la quale ha lasciato tutti a bocca aperta. La 26enne modella, cantante e ballerina ha stupito tutti con la sua audacia, che ha preso sicuramente dalla madre. Lourdes Maria Ciccone Leon ha abituato il pubblico alle provocazioni, di recente infatti l’abbiamo vista con abiti lingerie o in look bondage. Alla prima del Victoria’s Secret World Tour, la figlia di Madonna ha indossato un abito che lascia ben poco spazio all’immaginazione. Si tratta di un mini dress del tutto trasparente firmato Natalia Fedner, un modello a rete color argento realizzato con delle micro catene a forma di una ragnatela. Questo mette ben in evidenza il fisico di Lourdes Maria, con tutte le sue curve e i suoi tatuaggi. Il tanga nero e il piercing all’ombelico sono ben in vista, mentre per quanto riguarda il seno, la figlia di Madonna e Carlos Leon ha optato per dei copricapezzoli a effetto nude.

Lourdes Maria Ciccone Leon e il messaggio di body positivity

Alla prémiere del Victoria’s Secret World Tour, che si è svolta ieri sera a New York, c’erano tantissime star, tra cui ad esempio Adriana Lima, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski e la figlia di Kate Moss, Lila Moss. Ma ad aver catturato l’attenzione del pubblico e dei fotografi è stata la figlia di Madonna e Carlos Leon, Lourdes Maria Ciccone Leon con il suo outfit total nude. Lourdes Maria ha voluto mostrare il suo corpo nella sua naturalezza e per questo i fan sono impazziti per lei, per quello che per molti è stato un messaggio di body positivity in uno dei red carpet più importanti al mondo. La figlia di Madonna ha completato il suo outfit con un paio di sandali neri con zeppa e plateau. I capelli erano sciolti e lisci, labbra carnose grazie all’effetto overline lips e una collana di cristalli al collo. Ancora una volta Lourdes Maria ha dimostrato di essere un’icona libera e di non aver paura di mostrarsi per quello che è e della nudità, lanciando ancora una volta un importante messaggio di body positivity. Anche nella sua ultima campagna pubblicitaria, quella di Dion Lee, Lourdes Maria Ciccone Leon si è mostrata come mamma l’ha fatta, infatti è “vestita” solamente con delle borse e un paio di stivali sopra al ginocchio.