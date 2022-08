Ricette dolci facili e veloci da fare in casa (anche se sei alle prime armi)

Ecco alcune ricette dolci facili e veloci da preparare in casa anche se non avete l’esperienza di maestri come Iginio Massari.

La pasticceria è spesso vista con diffidenza da chi non ha grande amore e confidenza con la cucina. Vige, infatti, l’idea secondo cui quella dolciaria sia un’arte in cui le parole d’ordine devono essere assolutamente rigore, precisione e disciplina.

Certamente per preparare un buon dolce serve un minimo di metodo, ma non sempre per cucinare torte, dessert e pasticcini vari serve essere pastry chef esperti.

Crepes frutti rossi e miele

Le crepes sono il classico dolce da merenda e colazione semplice da preparare anche per coloro che non si sentono molto a loro agio con la cucina. Per realizzarle servono pochi ingredienti: latte, uova, farina e burro che userete anche per ungere la padella.

Mescolate le uova con la frusta, unite il latte e fate sciogliere il burro in un pentolino. Aggiungete la farina poco alla volta e il burro fuso. Mescolate ancora. Preparate la padella e cuocete le crepes circa 1 minuto per lato. Farcite con il miele e i frutti rossi che più gradite. Poco impegno per un risultato bello e buono.

Torta al doppio cioccolato

La torta al cioccolato è un dolce veramente versatile; si presta per essere gustata in diverse occasioni a seconda del modo in cui si presenta e degli ingredienti che le si abbinano. Noi ve la consigliamo con del gelato al caramello salato vicino, da mangiare come fine pasto dopo una cena non troppo abbondante.

La ricetta è molto semplice: Fate sciogliere cioccolato fondente e bianco in un pentolino insieme a una generosa quantità di burro. Nel frattempo, sbattete le uova con lo zucchero, aggiungete il lievito setacciato insieme a qualche cucchiaio di farina e, infine, cioccolato e burro fusi.

Mescolate e infornate per 25 minuti a 180°. L’interno della torta al cioccolato resterà cremoso e farà coppia perfetta con il gelato.

Bicchierini mascarpone e amaretti

Un dessert cremoso e gradevole per terminare il pasto in modo felice. La base di mascarpone si lavora come se si stesse realizzando il tradizionale tiramisù. Mescolate con la frusta chiare d’uovo e formaggio e, dall’altro lato, tuorli e zucchero.

Unite i due composti, aggiungete delle gocce di cioccolato fondente, un bicchierino di Marsala o Rum e gli amaretti sbriciolati. Riempite i bicchierini e guarnite con altri amaretti e cioccolato. Volete un consiglio? Servite il dolce con un vino passito.

Plumcake banana e cannella

Il plumcake è un vero classico, il dolce da colazione per antonomasia. La versione che vi proponiamo è arricchita da banana e cannella per dare il via alla giornata con una spinta energizzante.

Per realizzare il plumcake banana e cannella iniziate a sbattere uova e zucchero; unite l’olio di semi e lo yogurt bianco. Continuate a mescolare. Aggiungete la farina, il lievito e la cannella. Infine, tagliate la banana a fettine e amalgamatela nell’impasto.

Ungete uno stampo da plumcake, dopo di che spolverizzate un cucchiaio di pangrattato nel recipiente: questo passaggio eviterà che il dolce si attacchi alla teglia durante la cottura. Infornate a 170° per 30-35 minuti e non resterà che aspettare la mattina seguente per assaggiarlo, o forse verrà spazzolato prima che arrivi l’ora della colazione, chissà.

Salame di cioccolato

Semplice da preparare e goloso da mangiare, che volevate di più? Per dare vita a questo dolce ottimo anche per una merenda in compagnia nel caso in cui ci siano dei bambini, servono: cioccolato fondente o al latte a seconda dei vostri gusti, burro, zucchero a velo e biscotti, molti biscotti.

Fate sciogliere a bagnomaria burro e cioccolato, unite un cucchiaio di zucchero a velo. Quando il cioccolato fuso insieme al burro si sarà lievemente raffreddato, aggiungete i biscotti ridotti grossolanamente in pezzi. Mescolate e trasferite il tutto su un foglio di carta forno. Date al composto la forma di un salame, chiudete l’involucro e aggiungete uno strato di carta trasparente per alimenti.

Non resta che sistemare il salame di cioccolato in frigo e avere la pazienza che sia pronto per essere mangiato (circa 3 ore). Mi raccomando: prima di addentarlo, servite i bambini!