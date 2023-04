Rennervations, serie tv su Disney Plus: la trama

Rennervations è una nuova serie tv che debutta su Disney Plus, che vede come protagonista l’attore Jeremy Renner. La serie tv è stata girata prima dell’incidente, prevede quattro episodi e mostra l’attore e la sua squadre mentre modificano dei veicoli.

Rennervations: trama, progetti e organizzazioni



Jeremy Renner è il protagonista della nuova serie tv Rennervations, in cui modifica alcuni veicoli dismessi, insieme al suo team, per dar loro un nuovo ruolo, un nuovo scopo, in grado di aiutare diverse comunità.

Tra i progetti, le celebrità e le organizzazioni presenti nella serie tv troviamo:

Chicago – costruire studio musicale mobile – con Vanessa Hudgens : Renner e Rory trasformano un autobus da turismo in uno studio musicale mobile per The BASE Chicago, organizzazione che offre programmi post-scolastici per tenere i giovani lontani dalla strada nel quartiere di West Garfield Park a Chicago, Illinois. Il lavoro finito è stato consegnato con Vanessa Hudgens;

India – costruire impianto mobile per il filtraggio dell'acqua – Anil Kapoor : hanno costruito un camion per le consegne trasformandolo in un impianto per il trattamento delle acque per conto di Uva Jagriti Sansthan, organizzazione senza scopo di lucro che cerca di fornire acqua pulita e potabile alle comunità indiane. Il lavoro finito è stato consegnato con Anil Kapoor, superstar del cinema indiano e co-protagonista di Renner in Mission: Impossible;

Messico – costruire scuola di danza mobile – Sebastian Yatra : hanno ricostruito un autobus urbano trasformandolo in una scuola di danza mobile per la Casa Hogan di Cabo San Lucas, organizzazione senza scopro di lucro che offre assistenza e genitorialità a tempo pieno a bambini meno fortunati che non possono vivere con le loro famiglie. Il lavoro finito è stato consegnato da Sebastian Yatra, due volte vincitore del Latin Grammy Award;

Reno – costruire centro ricreativo mobile – Anthony Mackie: hanno trasformato un bus navetta in un centro ricreativo mobile per Big Brothers Big Sisters of Northern Nevada, un'associazione di beneficenza con sede a Reno che crea e sostiene rapporti di tutoraggio individuali tra volontari adulti e ragazzi locali. Il lavoro finito è stato consegnato con Anthony Mackie, co-protagonista di Jeremy Renner in Avengers e The Hurt Locker.

Rennervations, serie tv con Jeremy Renner su Disney Plus

Jeremy Renner torna sul piccolo schermo per questa nuova serie tv, Rennervations, che debutta il 12 aprile su Disney Plus. L’attore e il suo gruppo di esperti usano le loro abilità per modificare veicoli dismessi e trasformarli in creazioni incredibili al servizio delle comunità di tutto il mondo. Jeremy Renner ha una grande passione per l’acquisto e la modifica di grandi veicoli. Con il suo migliore amico e socio in affari, Rory Millikin, e una squadra di costruttori, viaggia in tutto il mondo per rielaborare veicoli e destinarli a nuovi scopi. Lungo il percorso incontrerà delle guest star, come Anthony Mackie, Vanessa Hudgens, Ani Kapoor, Sebastian Yatra, che condividono il suo entusiasmo e si uniscono a lui per consegnare i veicoli finiti alle organizzazioni.

La serie tv, registrata prima dell’incidente, ha portato Renner in giro per il mondo, dalla sua città natale, Reno, Nevada, fino a Chicago, Illinois, passando per Cabo San Lucas, Messico, fino a Rajasthan, India. In ogni località è entrato in contatto con organizzazioni importanti, come Big Brothers Big Sisters, BASE Chicago, Uva Jagriti Sansthan e Casa Hogar di Cabo San Lucas, per conoscere le esigenze delle comunità locali. Il team di lavoro dell’attore comprende Rory Millikin, amico e socio in affari di Jeremy, Corey Wardleigh, capo meccanico, Rob “Bender” Park, capo costruttore, e i costruttori Roxy Bonilla, Justin Self e Merri Oswald, Akamu “AK” Whatley, Skiland “Ski” Judd, Ryan Gunter e Nick Socha. Rennervations è prodotta da Boardwalk Pictures per Disney+. Jeremy Renner, Rory Millikin, Romilda De Luca, Andrew Fried, Dane Lillegard, Sarina Roma e Patrick Costello sono i produttori esecutivi. Per Disney Branded Television, Marc Buhaj è vice president, Unscripted and Nonfiction, e Nicole Silveira è vice president, Unscripted.