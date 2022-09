Netflix sta aprendo le porte ai nuovi titoli di ottobre 2022: tante le novità in fatto di film, di serie-tv e documentari. Ogni mese la proposta si amplia e, tra i titoli che presto vedremo disponibili sulla nota piattaforma streaming, c’è il nuovo film Rapiniamo il Duce.

Guidato da Pietro Castellito e Matilda De Angelis, la pellicola è in uscita il prossimo 26 ottobre 2022: scopriamone insieme trama e cast.

Rapiniamo il Duce: l’uscita e la trama del film

Il nuovo film diretto da Renato De Maria, Rapiniamo il Duce, arriverà su Netflix il 26 ottobre 2022. I protagonisti della pellicola sono Pietro Castellito e Matilda De Angelis, insieme per la prima volta sul set e considerati due dei nuovi volti del cinema italiano.

Ad anticipare il debutto sulla piattaforma streaming, inoltre, ci sarà una grande anteprima presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma e si svolgerà dal 13 al 23 ottobre 2022.

Rapiniamo il duce si concentra nella distrutta Milano del 1945, quando la Seconda Guerra Mondiale può considerarsi agli sgoccioli. Nella città devastata dalla guerra, un losco imprenditore di nome Isola (divenuto a tutti gli effetti re del mercato nero per sopravvivenza) e la sua compagna clandestina Yvonne (cantante del Cabiria, unico locale notturno rimasto aperto in città), mettono in piedi una banda di furfanti per riuscire a impossessarsi di un leggendario tesoro nascosto da Mussolini in città, in particolare nella “Zona Nera”, poco prima di fuggire per la Svizzera.

A complicare il tutto, però, c’è anche Borsalino, gerarca fascista e vero criminale, che farà di tutto per conquistare Yvonne, di cui si è innamorato perdutamente. Isola e la sua banda faranno di tutto per riuscire ad accapparrarsi il fantomatico tesoro e decide di mettere in piedi un piano molto rischioso che, tra l’altro, dà il titolo al film: rapinare il Duce.

Il cast di Rapiniamo il Duce

La nuova pellicola in arrivo su Netflix vanta un cast molto interessante; oltre ai due protagonisti Pietro Castellito e Matilda De Angelis, gli altri attori e le altre attrici che hanno preso parte al progetto di De Maria sono, in ordine casuale: Tommaso Ragno, Isabella Ferrari, Alberto Astorri, Maccio Capatonda, Luigi Fedele, Coco Rebecca (vi ricordate Summertime?), Edogamhe, Maurizio Lombardi, Lorenzo De Moor, Luca Lo Destro e Filippo Timi.

Quando l’amore nasce sul set

A volte dentro il set nascono altre storie oltre il copione: Matilda De Angelis e Pietro Castellito, per la prima volta insieme davanti a una cinepresa, si innamorano realmente. I due protagonisti, infatti, sono stati paparazzati durante un’uscita romantica e pare che tra i due sia davvero sbocciato l’amore e ora siano a tutti gli effetti una coppia nella vita reale. L’amore vero che nasce da un amore fittizio da film; ciò che il cinema riesce a fare è incredibile!

Ora non ci resta che aspettare il 26 ottobre 2022, aprire la piattaforma di Netflix e cliccare su Play: al resto ci penserà Rapiniamo il Duce, che regalerà al grande pubblico una grossa quantità di emozioni e di suspense e, dobbiamo ammetterlo, non vediamo l’ora!