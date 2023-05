Quando esce la seconda stagione di Zerocalcare?

La seconda serie di Zerocalcare debutterà a breve su Netflix, per la gioia dei fan che si sono appassionati al primo capitolo. La serie tv animata è particolarmente attesa. Scopriamo insieme quando uscirà.

Zerocalcare: quando esce la seconda stagione?

Un ritorno davvero molto atteso da parte dei fan, quello di Zerocalcare. “Questo mondo non mi renderà cattivo”, la seconda stagione della serie tv animata scritta e diretta da Zerocalcare, sta per debuttare su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Una serie tv prodotta da Movimenti Production, società del gruppo Banijay, in collaborazione con Bay Publishing, che riporterà sul piccolo schermo gli amatissimi personaggi che abbiamo conosciuto nella prima stagione e che moltissimi fan conoscono grazie ai fumetti. La seconda stagione della serie tv di Zerocalcare sarà composta da sei episodi, della durata di circa mezzora ciascuno, che andranno nuovamente ad approfondire alcune tematiche che stanno particolarmente a cuore all’autore, come è già accaduto nel primo capitolo e come accade nei fumetti. In questo capitolo, dal titolo “Questo mondo non mi renderà cattivo”, torneranno il mondo narrativo, i personaggi storici e il linguaggio unico nel suo genere, di Zerocalcare, tutte le caratteristiche per cui è così amato dai fan. La novità è che a Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’amatissima coscienza di Zero, che avrà ancora una volta la voce inconfondibile di Valerio Mastandrea, si aggiunge un nuovo personaggio, che sarà particolarmente centrale nella storia. L’annuncio di questa nuova stagione è stato dato da Zerocalcare il 17 novembre 2022, ad un anno esatto dal lancio di Strappare Lungo i Bordi, che ha ottenuto un incredibile successo. La seconda stagione uscirà ufficialmente su Netflix a partire dal 9 giugno 2023. Con grande ironia, con un’atmosfera che ormai conosciamo bene, con il modo di parlare unico del protagonista e della sua coscienza sempre presente, verranno affrontati diversi argomenti particolarmente interessanti e anche profondi, nel perfetto stile di Zerocalcare.

Zerocalcare – Questo mondo non mi renderà cattivo: di cosa parla?

Per capire esattamente di cosa parlerà questo nuovo capitolo, bisogna prima sottolineare che in realtà non si tratta di una vera e propria seconda stagione di Strappare Lungo i Bordi, ma di qualcosa di completamente nuovo. L’autore aveva già comunicato che non ci sarebbe stata una seconda stagione di Strappare Lungo i Bordi, ma che aveva deciso di intraprendere una nuova avventura. Netflix ha spiegato che il titolo, ovvero Questo mondo non mi renderà cattivo, simboleggia una sorta di mantra personale dove l’autore si concentra per trovare la forza di affrontare tutte le difficoltà della vita senza andare a compromettere quelli che sono i suoi valori. Anche questi nuovi episodi, che sono sempre fedeli allo stile inconfondibile dell’autore, saranno caratterizzati da racconti, emozioni e tanti colpi di scena. Zerocalcare guiderà ancora una volta i suoi spettatori nel suo mondo narrativo, affrontando le sfide di trovare il proprio posto nel mondo e nella società, continuando a mantenere la propria identità attraverso le avversità. L’appuntamento è su Netflix il 9 giugno 2023.