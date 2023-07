Raffaella Carrà, in arrivo il documentario: quando esce e dove vederlo

In arrivo un documentario di tre ore sulla vita di uno dei personaggi televisivi più amati in assoluto, ovvero Raffaella Carrà. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quando esce e dove vedere questo documentario.

Quando esce il documentario di Raffaella Carrà? Ecco dove vederlo

Il documentario sulla vita della soubrette, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e autrice Raffaella Carrà, scomparsa due anni fa, il 5 luglio del 2021 a causa di un tumore ai polmoni, è disponibile in tutti i cinema per pochi giorni, dal 6 al 12 luglio 2023. Al momento quindi l’unico modo per poter vedere questo documentario è quello di recarsi al cinema in questi giorni.

Di cosa parla il documentario di Raffaella Carrà?

Il documentario su Raffaella Carrà è diretto da Daniele Lucchetti ed è un omaggio alla soubrette bolognese, che quest’anno avrebbe festeggiato gli 80 anni. Il docu-film ripercorre la vita della showgirl, diventata nel corso degli anni una vera e propria icona della nostra cultura e non solo. Per tutti i fan di Raffaella, questa è un’occasione per ripercorrere tutte le tappe della sua straordinaria carriera artistica e anche alcuni aspetti della sua vita privata, nonostante in vita la Carrà sia sempre stata molto riservata sotto questo punto di vista. Il documentario inizia raccontando l’infanzia di Raffaella in Romagna, segnata da un evento traumatico come è stato l’abbandono da parte di suo padre, arrivando poi al flirt con Frank Sinatra, ai suoi due grandi amori, ovvero il conduttore radiofonico Gianni Boncompagni e il regista Sergio Japino, il quale le è rimasto accanto fino alla fine, e al rimpianto per non essere diventata madre. Il documentario di Lucchetti si soffermerà molto sulla vita artistica di Raffaella, tutti i suoi successi più grandi e tutti i riconoscimenti ottenuti in carriera. Nel documentario ci saranno diverse immagini di repertorio, oltre a interviste a coloro che l’hanno conosciuta.

Il documentario di Raffaella Carrà: le parole del regista Lucchetti

In occasione dell’ottantesimo anno dalla nascita di Raffaella Carrà, il regista Daniele Lucchini ha voluto omaggiarla con un documentario di tre ore. Queste le sue parole: “di Raffaella ci si può solo innamorare, arrendendosi senza riserve alla sua grazia energetica, dichiarandola ufficialmente una innovatrice, che ha cambiato spesso identità senza mai tradire i propri desideri. Da ragazzino dichiaravo di non amare Raffaella Carrà. In realtà ne ero turbato e segretamente innamorato. È stato uno dei grandi fenomeni pop italiani e questo film è un tentativo di mettere assieme più tasselli possibile per ipotizzarne un ritratto. Credo di aver restituito la complessità di una vita professionale longeva e variegata, ricca di inventiva e di talento”.

Raffaella è stata una della star italiane più amate all’estero, con ben 60 milioni di dischi venduti, tanti successi televisivi film, tournée internazionali. La Carrà è stata anche un simbolo di libertà e di parità tra i sessi negli anni Settanta oltre che icona LBGTQ+ negli anni Novanta. Non resta quindi che andare al cinema in questi giorni per vedere questo documentario di tre ore dedicato alla amatissima e indimenticabile Raffaella Carrà.