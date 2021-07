La scomparsa improvvisa di Raffaella Carrà ha sconvolto il mondo dello spettacolo e il pubblico che da sempre ne apprezzava talento e professionalità.

A dare l’annuncio della sua morte, a causa di una malattia che pochi conoscevano, ci ha pensato Sergio Japino, ex compagno storico della Carrà: “Raffaella ci ha lasciati – dice in un comunicato stampa – È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“.

Un rapporto impossibile da scalfire quello tra la soubrette e Japino, legati, ormai da anni, nel bene o nel male.

Chi è Sergio Japino

Originario di Ventotene, classe 1957, si è formato come ballerino presso la scuola di Gino Landi. La svolta nella sua carriera arriva quando inizia a lavorare come coreografo per spettacoli quali Fantastico e Pronto Raffaella.

Sono i primi anni Ottanta, ed è qui che sboccia il sodalizio professionale e personale con la Carrà.

Non è un caso, infatti, che Japino sia stato poi il regista di innumerevoli programmi televisivi condotti dalla showgirl: Carramba che sorpresa, Carramba che fortuna, Ricomicio da Due, determinando il ritorno in Italia, sul piccolo schermo, della Carrà, dopo una breve parentesi in Spagna.

E ancora: nel 1988 dirige e scrive Raffaella Carrà Show, ed è ospite d’onore di Benvenuta Raffaella, backstage del medesimo prodotto con interviste esclusive. Ha supervisionato l’Eurovision Song Contest 2011 su Rai Due, condotto, ancora una volta, dall’icona italiana.

Sergio Japino oggi

Sergio Japino ha curato anche l’ultimo show della Carrà in onda su Rai Tre per due edizioni, A Raccontare comincia Tu.

Ha una figlia, Jessica, avuta da un’altra relazione. E, tra le tante cose, è presidente onorario del Rione Valle, che prende parte al Palio Marinario dell’Argentario, a cui Japino è particolarmente attaccato affettivamente, in quanto luogo d’origine dei genitori.

Sergio Japino, il rapporto con la Carrà

Un legame che andava oltre l’amore. Sergio Japino e Raffaella Carrà sono stati insieme per 17 anni. Non solo due amanti. Come lo stesso coreografo ha sostenuto in diverse interviste, erano più che fratelli.

I due avevano cercato di avere dei figli, fino a quando fu lo stesso ginecologo a stroncare in senso definitivo qualsiasi speranza. Lo ammette la Carrà, come riportato da molteplici rotocalchi nazionali: “Il medico mi ha detto ‘Raffaella, ti devi rassegnare, il tuo fisico non ti permette più di affrontare una gravidanza’ […] è stato come sbattere la faccia contro un muro. Come se la vita, all’improvviso, mi avesse costretta a fare un bagno di realtà“.

Japino e la Carrà sono rimasti uniti, però, nonostante le avversità e la separazione. Come se tra i due intercorresse un vero e proprio rapporto di sangue. Ed è stato così fino alla fine.

Sergio Japino era uno dei pochi a sapere della malattia che ormai da tempo aveva colpito la Carrà, ed è stato uno dei pochi ad esserci anche nel momento della sua dipartita, a testimonianza di come certe relazioni prescindano agli alti e bassi, e continuino oltre le assenze.