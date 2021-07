Il suo taglio bob biondo è stato protagonista delle vite di tutti gli italiani: si tratta della conduttrice televisiva e cantante Raffaella Carrà morta a 78 anni.

Chi era Raffaella Carrà

Come lei stessa ha dichiarato in un’intervista, la showgirl e conduttrice televisiva italiana Raffaella Carrà ha rivoluzionato il modo di ballare in televisione e dato un supporto fondamentale per l’emancipazione femminile negli anni Sessanta:

Ho cambiato il modo di ballare in televisione. Da quando nel 1970 ho fatto Io, Agata e tu, dove ho chiesto tre minuti per esibirmi a modo mio, con la testa, i capelli, la libertà del corpo, cantare non solo con le corde vocali, ma con tutto il corpo. Quello è stato uno stile che poi è andato avanti per molti anni.

La Carrà è nata a Bologna il 18 giugno 1943. A soli otto anni decide che la sua strada è quella del ballo e per questo si trasferisce a vivere a Roma, dove si iscrive all’Accademia Nazionale di Danza. Negli anni Cinquanta fa le sue prime esperienze sul grande schermo e in radio, dove conduce un proprio programma radiofonico. In seguito approderà nella televisione italiana, grazie alla quale accompagnerà gli italiani dagli anni Settanta fino ad oggi con programmi televisivi di grandissimo successo.

Durante la sua carriera ha suscitato scandalo, durante l’edizione di Canzonissima nella quale affiancò Corrado, sfoggiando il suo ombelico in bella mostra a milioni di italiani ma ha anche sostenuto arduamente la causa femminista negli anni Sessanta. I suoi talenti nel canto e nel ballo si sono concretizzati non solo nei molteplici album musicali e hits come Tuca tuca; Fiesta; A far l’amore comincia tu (scelta poi da Paolo Sorrentino come colonna sonora del suo film La grande bellezza); Rumore e Pedro ma anche con i programmi televisivi che ha condotto, il cui ultimo in ordine cronologico è A raccontare comincia tu.

Vita privata e curiosità

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, la showgirl è stata a lungo legata al regista Gianni Boncompagni, con il quale ha avuto un’intensa relazione dal 1969 al 1980. In seguito ha conosciuto il coreografo Sergio Japino, con il quale ha avuto un’altra storia. La Carrà non si è mai unita in matrimonio e non ha avuto nessun figlio.