Prenderci cura della pelle del nostro viso fa ormai parte della nostra routine quotidiana. Con le giuste accortezze possiamo assicurarci un volto più luminoso, pulito e sano, oltre a rallentare l’arrivo dei segni dell’età. Ogni persona presenta caratteristiche diverse e per ottenere l’effetto desiderato è fondamentale trovare i prodotti che più si addicono al nostro tipo di pelle.

Il modo migliore per curare l’area del nostro viso è attraverso maschere e trattamenti detergenti. E per avere il risultato più adatto a noi è importante scegliere prodotti naturali ed evitare quelli chimici: arriva quindi in nostro soccorso il brand Pixi, con le sue maschere viso vegetali e cruelty-free.

Machere per il viso: tutti i benefici

Gli effetti delle maschere viso sono numerosi, e se applicate con regolarità potremo goderci una pelle sana e e visivamente curata.

Ne esistono di tutti i tipi, ma ormai quasi tutte hanno effetti idratanti e detergenti. Con la giusta applicazione la maschera viso nutre e rigenera la nostra pelle, eliminando impurità e donando al nostro volto una nuova lucentezza. Il primo passo per sfruttare al meglio le maschere e ottenerne tutti i benefici è una corretta pulizia del viso. Prima di applicare questi prodotti infatti è necessario che la pelle sia ripulita dalle impurità superficiali come residui di trucco, smog, ecc…

Per quanto riguarda l’applicazione del prodotto, dobbiamo prima scegliere quello che più si addice a noi. Questo perché la tipologia di pelle implica ovviamente delle caratteristiche diverse, per cui è importante riconoscere in quale categoria rientriamo. È meglio una maschera per pelli grasse o secche? Irritate o particolarmente sensibili? Lo stesso vale in caso di maschere viso fai da te: trovare i giusti ingredienti da utilizzare produrrà la resa ed i benefici migliori per la nostra pelle. Con la giusta cura questa diventerà più tonica e luminosa, idrata al punto giusto: in linea di massima donando al nostro viso un’aria più giovanile e una consistenza più sana e purificata.

Pixi e le sue maschere viso migliori

Il brand inglese Pixi beauty offre alcune fra le migliori maschere viso in circolazione. Sul mercato da più di 20 anni, i prodotti offerti da Pixi vanno dal trucco alla skincare e sono rinomati per la qualità degli ingredienti usati: naturali, vegetali e cruelty-free. In particolare, le maschere viso del brand trattano al meglio qualsiasi tipo di pelle, conferendole un aspetto sano e luminoso grazie ai principi attivi contenuti negli ingredienti dei prodotti. In caso di pelli secche, uno dei migliori prodotti creati da Pixi è la Rose Remedy Mask. La maschera idrata e rigenera la pelle in profondità: è composta da una miscela di olio di rosa, olio di argan e curcuma, garantendo anche forti proprietà antibatteriche.

Se invece puntate ad un prodotto che doni nuova vitalità alle pelli stanche la Vitamin-C Remedy Mask fa assolutamente al caso vostro. Composta da un mix di agrumi, tè verde, ginseng e acido ferulico, nutre e sostiene la pelle donandole nuova elasticità ed energia. I suoi estratti vegetali infatti hanno effetti rassodanti e tonificanti che ravvivano e idratano il nostro viso. Per chi invece non sa da quale maschera partire per la propria skincare, la soluzione ideale è la Milky Remedy Mask, adatta per tutti i tipi di pelle, ma soprattutto per quelle più sensibili. La maschera idrata e lenisce eventuali irritazioni in profondità, purificando in pieno la pelle. La miscela a base di avena, cocco e camomilla ammorbidisce l’area del viso: è la maschera perfetta per rivitalizzare e calmare la pelle.