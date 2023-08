L’ex tentatrice di “Temptation Island“, Greta Rossetti è stata beccata insieme al suo ex, Eugenio Colombo, nonostante ora abbia una relazione con Mirko Brunetti. Cosa ne pensa Perla Vatiero? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché tutti parlano di Greta Rossetti ed Eugenio Colombo? Perla Vatiero: “Mirko non lo avrebbe mai permesso”

Il reality dei sentimenti più seguito d’Italia, ovvero “Temptation Island 2023” è terminato ormai da qualche mese. Tra le coppie che avevano deciso di partecipare c’era quella formata da Perla Vatiero e Mirko Brunetti, i quali, nel corso della trasmissione, hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. Mirko, infatti, si è invaghito di una delle tentatrice, Greta Rossetti, col quale ora è fidanzato, mentre Perla ha iniziato a frequentare il tentatore Igor. Greta è stata beccata a pranzo con Eugenio Colombo, ex tronista di “Uomini e Donne“, con il quale ha avuto di recente una breve relazione. Se l’attuale fidanzato, Mirko Brunetti, ha preferito rimanere in silenzio, Perla Vatiero ha invece risposto a una domanda di una fan su Instagram, che le chiedeva cosa ne pensasse dell’incontro tra Greta ed Eugenio. Perla ha risposo così: “rispondo una volta per tutte perché mi state chiedendo tutti la stessa cosa. Penso che una persona non smetti mai di conoscerla perché nella vita può cambiare ed evidentemente Mirko ha cambiato lati del suo carattere, perché sta facendo cose che prima non avrebbe mai fatto. Ognuno è libero di vivere i rapporti come meglio crede e se a lui ora sta bene questa cosa, non vedo perché dovrebbe essere un problema per gli altri”. Mirko, come detto poc’anzi, non ha commentato l’incontro della fidanzata con l’ex, segno che probabilmente questa cosa non ha creato nessun problema nel suo rapporto con Greta.

Greta Rossetti e l’incontro con Eugenio Colombo: “Siamo rimasti amici”

Greta Rossetti, ora fidanzata con Mirko Brunetti, conosciuto a “Temptation Island 2023” ha pranzato con il suo ex Eugenio Colombo. L’ex tentatrice ha spiegato subito che il loro non era un incontro segreto e che se avesse qualcosa da nascondere di certo non si farebbe vedere in un luogo pubblico. Greta ed Eugenio hanno infatti mantenuto un ottimo rapporto e ora sono amici. Queste le parole di Greta Rossetti circa quanto successo: “io ho un buonissimo rapporto con tutti i miei ex, con quello con cui sono stata quattro anni, un mese, due. Odio chi ha astio con gli ex fidanzati. Perché io quando lascio è una cosa finita e difficilmente torno sui miei passi. Tra me ed Eugenio non è stata una storia di cinque anni, che ci siamo lasciati male. Anzi. Ci siamo frequentati gennaio e febbraio e marzo eravamo già amici. Alcuni dicono che ci siamo lasciati a maggio, prima di Temptation. Non è assolutamente vero. Dopo la separazione siamo rimasti in ottimi rapporti e ci sentivamo ogni giorno. Lui mi parlava delle sue frequentazioni, io delle mie. Ma qual è il vostro problema? Perché sono andata a Firenze a trovare una delle mie più care amiche e mi sono poi mangiata un boccone con Eugenio e i bimbi? Se avessi qualcosa da nascondere di certo non mi farei vedere in un posto pubblico. Io non ho niente da nascondere”.