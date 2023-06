Mirko è uno dei fidanzati protagonisti di Temptation Island 2023. Partecipa insieme alla fidanzata Perla, che dice di non ricevere più stimoli da lui dopo una convivenza di ben 5 anni.

Chi è Mirko: cognome, età e lavoro del fidanzato di Temptation Island 2023

Mirko è uno dei fidanzati protagonisti di questa nuova edizione di Temptation Island. Il ragazzo partecipa alla trasmissione insieme alla fidanzata Perla, 25enne che dice di non ricevere più stimoli da parte sua, dopo una convivenza di ben 5 anni. Non ci sono tantissime informazioni sul conto di Mirko, ma qualche dettaglio è emerso. Il suo nome completo è Mirko Brunetti, ha 26 anni ed è nato e cresciuto a Rieti. Lavora nella catena di pizza al taglio della sua famiglia e ha occhi e capelli castani. Sembra non avere dei tatuaggi visibili sul corpo. Quest’anno si è lasciato convincere dalla fidanzata Perla a partecipare alla nuova edizione di Temptation Island, per mettere alla prova il loro amore e capire se dopo cinque anni di convivenza sono ancora in grado di darsi i giusti stimoli per portare avanti la loro relazione.

Mirko, fidanzato di Temptation Island: la storia con Perla

Mirko partecipa a Temptation Island con la fidanzata Perla. I due stanno insieme e convivono da cinque anni. Perla è originaria di Salerno, ma si è trasferita a Rieti per vivere insieme a Mirko. Lei stessa ha spiegato di aver rinunciato a tutto per seguire il suo amore, alla sua famiglia, ai suoi amici e anche al lavoro. Inizialmente era felice e innamorata, ma da due anni a questa parte, secondo lei, Mirko è diventato apatico e non riesce a darle nessuno stimolo per portare avanti la relazione. Mirko ha spiegato che cerca in tutti i modi di dare a Perla il supporto necessario, di provare a sostenerla e aiutarla in ogni situazione, soprattutto nei momenti di grande nostalgia di casa sua. Lei ha deciso di contattare la trasmissione perché spera che possa dare nuovi stimoli alla sua relazione, nella speranza che possa essere un nuovo inizio. Dopo aver lasciato tutto per seguire lui, vorrebbe qualcosa in più, qualche stimolo che possa darle la forza di andare avanti. Secondo lei, però, Mirko è diventato completamente apatico e questo sta distruggendo il loro rapporto. “Ho rinunciato a tutto per lui ma la nostra storia non ha più stimoli, lui non è in grado di stimolare il nostro rapporto. È per questo che ho deciso di contattare Temptation Island” ha dichiarato nel video di presentazione. Come andrà a finire?