Perché tutti parlano della camicia bianca di Victoria Beckham? Se ve lo state chiedendo anche voi, allora siete di certo nel posto giusto. Scopriamo insieme perché l’ex spice, grande esperta di moda, sarebbe sulla bocca di tutti.

La camicia bianca di Victoria Beckham: perché tutti ne parlano

Per essere Posh Spice, basta una camicia bianca. La testimonianza di Victoria Beckham è stata di grande importanza nella docu-serie Netflix, Beckham, composta da quattro episodi. Inoltre, ha avuto un ruolo fondamentale nella vita privata di suo marito David, di cui le imprese calcistiche e l’impatto sulla sua sfera personale vengono narrati attraverso la regia di Fisher Stevens.

La docu-serie sta influenzando anche le tendenze di mercato: le camicie bianche oversize, come quella indossata da Posh Spice mentre è comodamente seduta sul suo divano, stanno avendo un grande successo nel Regno Unito. È una semplice coincidenza o è l’effetto Victoria?

La bella posh spice dunque, ha ribadito la sua più grande certezza di stile: la camicia bianca. Infatti, ha scelto la camicia bianca per i suoi look casual ma chic durante le riprese della serie Netflix, durante i quali si è lasciata andare a una riflessione tra ricordi e aneddoti di vita.

Victoria, icona di stile anche per le nozze

Vera Wang ha ricordato il suo famoso abito da sposa di Victoria Beckham, dandogli una definizione speciale: “Lo chiamo l’abito transatlantico”.

L’abito da sposa di Victoria Beckham è stato disegnato dalla famosa stilista Vera Wang. L’abito era un’elegante creazione che avrebbe sicuramente fatto girare la testa nel grande giorno: infatti, era realizzato con dettagli intricati e presentava una silhouette a sirena con un tocco elegante e moderno. Per finire, la sposa ha impreziosito l’abito con un accessorio moderno: un fascinator. Questo ha completato il suo splendido look per il giorno speciale.

La creatrice statunitense ricorda ancora quando ha realizzato l’abito color champagne indossato da Posh Spice durante il suo matrimonio con David Beckham. Ci è voluto molto tempo, energia e tanti viaggi per produrre quell’abito diventato un’icona.

È possibile riferirsi a questo come “l’effetto-Victoria Beckham”. Dal documentario è chiaro che David e Victoria, nel corso degli anni Novanta e Duemila, hanno influenzato intere generazioni con i loro stili, essendo influencer ante-litteram. Il documentario ci ha anche offerto interessanti dettagli sullo stile della coppia più famosa del jet-set anglosassone.

La camicia bianca: un classico sempre amato, anche dalle star

In Gran Bretagna, le camicie bianche oversize sono andate a ruba in tutti i negozi. Non quelle attillate, ma quelle più over, le classiche camicie boyfriend che tutte le donne desidererebbero rubare dall’armadio di un uomo (specialmente da quello di David, scusaci Victoria). Secondo quanto riportato da The Guardian, un rappresentante del noto negozio londinese John Lewis ha confermato che il prezzo di 45 sterline (circa 50 euro) per una camicia bianca ha fatto quadruplicare le vendite settimana dopo settimana da quando è stata pubblicata la serie Netflix con Beckham.

Jo Sykes, direttore creativo di Jigsaw, ha parlato alla stessa fonte affermando che le camicie bianche sono andate letteralmente a ruba: «Per anni abbiamo cercato di spingere le nostre clienti a provare le camicie oversize e quelle con uno stile più mascolino – ha detto. – Ora invece sono letteralmente andate a ruba».

Nell’estate 2020, la camicia bianca oversize ha avuto un notevole impulso quando Kaia Gerber, figlia della top model Cindy Crawford, l’ha mostrata sulle passerelle di Valentino per la sua collezione Haute Couture Autunno-Inverno 2023/2024.

E voi? proverete questo trend, indossando una bella camicia bianca over, in questa stagione?

