Mathilde del Belgio e Maxima d’Olanda con lo stesso abito: l’outfit delle due regine

Mathilde del Belgio e Maxima d’Olanda hanno deciso di indossare lo stesso abito, a distanza di un anno, anche se in colori diversi. Le due regine lo hanno sfoggiato per la stessa tipologia d’occasione.

La regina Mathilde del Belgio, nelle scorse ore, ha accolto il presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo de Sousa, tra le sale del palazzo reale di Laken-Laeken, a Bruxelles, come riportato da Vanity Fair. In occasione del banchetto di Stato, che ha dato il via alla visita della durata di quattro giorni del presidente, la regina Mathilde del Belgio ha deciso di sfoggiare un long dress molto elegante, di velluto, con ricami, firmato Costarellos, nei toni del verde petrolio e del nero. Il vestito era caratterizzato da un colletto alto merlettato che le ha donato ancora più classe, con maniche a tre quarti e un susseguirsi di fasce nere e verdi. Un abito bellissimo, che ha colpito tutti, ma non solo per la sua eleganza e la sua classe, ma anche perché è già stato indossato. Questo abito non è la prima volta che fa la sua comparsa tra i guardaroba reali. Lo aveva già indossato anche la regina Maxima d’Olanda, anche se in un colore diverso. Una scelta davvero sentita quella delle due regine, che si sono magicamente trovate d’accordo anche sulla tipologia di occasione in cui sfoggiare questo abito così elegante. Entrambe hanno saputo indossarlo con estrema classe ed estrema eleganza, come solo una regina potrebbe fare.

Mathilde del Belgio e Maxima d’Olanda indossano lo stesso abito: anche le occasioni sono simili

L’abito di cui stiamo parlando era già stato indossato dalla regina Maxima d’Olanda, nel novembre dello scorso anno. Aveva scelto lo stesso vestito per il banchetto di Stato, ad Atene, voluto dalla presidente della Grecia, Katerina Sakellaropoulou e il marito Pvlos Kotsonis. L’unica differenza tra i due abiti riguarda il colore. All’epoca, infatti, Maxima d’Olanda, aveva optato per un tono burgundy molto raffinato, che aveva deciso di impreziosire ancora di più con una spilla nelle stesse tonalità, appuntandola proprio sul punto vita. La cosa che ha colpito, oltre al fatto che abbiano indossato un abito identico, è il fatto che si sono anche trovate d’accordo sull’occasione in cui indossare questo vestito. Entrambe, infatti, hanno deciso di sfoggiare per la stessa tipologia di evento, ovvero un banchetto di Stato, nonostante la presenza di ospiti diversi, in Paesi diversi. Sicuramente hanno una grande sintonia in fatto di stile, ma non solo, visto che hanno scelto un evento molto simile. Le due regine sono sempre impeccabili in ogni occasione, con uno stile regale davvero unico nel loro genere. Anche questa volta sono riuscite ad attirare l’attenzione con questo elegante abito.

