Amal Clooney ha indossato una giacca di pelle perfetta per l’autunno/inverno 2023. Una giacca che è sempre alla moda, affascinante e ribelle, che può essere indossata in diverse occasioni.

Amal Clooney ci insegna come indossare la giacca di pelle per la stagione Autunno/Inverno 2023

La giacca di pelle è un capo senza tempo. Ha attraversato molte epoche e molte mode, dai biker ai punk, dallo street style fino ad arrivare sulle passerelle. Non conosce età, non conosce stagioni, non conosce stili. La giacca di pelle si conferma anche il capo perfetto per la moda autunno/inverno 2023 grazie alla sua versatilità che continua ad affascinare e all’incredibile fascino ribelle della gioventù. Amal Clooney, la moglie del famoso attore George Clooney, l’ha indossata in modo davvero perfetto. L’avvocatessa e giurista libanese, ha scelto un look casual chic, con una mise ricoperta di paillettes, composta da top e gonna lunga, e un chiodo nero di pelle posato sulle spalle. La giacca da pelle che ha deciso di indossare Amal Clooney è caratterizzata da un aspetto vintage, con una vestibilità cropped e un perfetto mood biker, che ha letteralmente conquistato it-girl e fashioniste. Questo chiodo di pelle è sicuramente un capo da avere nell’armadio, un must have a cui non si può rinunciare durante l’autunno 2023, in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi outfit, dal più casual al più elegante.

Amal Clooney, la giacca di pelle perfetta per l’autunno/inverno 2023: come indossarla

La giacca di pelle in questa nuova stagione porta linee minimali, romantiche e femminili, con un tocco di stile rock e vintage con guasta mai. Leggermente over, è perfetta abbinata a qualsiasi look. Il chiodo di pelle scelto da Amal Clooney è perfetto per i look più sofisticati, per quelli più casual, per quelli in tendenza. Sta bene con tutto, abbinato ad un paio di jeans, ad un abito lungo o ad una minigonna. Nonostante è stata ben evidente, come sottolineato da Elle, l’ascesa della giacca di pelle marrone effetto washed, tra le tendenze moda dell’autunno 2023, la variante nera non passa mai di moda. Tutti dovrebbero avere una giacca di pelle nera nel proprio armadio, come un vero must have che si adatta perfettamente a qualsiasi stagione. Il chiodo è davvero impeccabile in qualsiasi tipo di look e abbinamento, con un tocco ribelle che piace sempre e che riesce ad adattarsi perfettamente alla moda, diventando un vero e proprio capo imperdibile da sfoggiare tutto l’anno. Amal Clooney ha mostrato come indossarlo in modo elegante e chic, con quel tocco in più che non passa inosservato, anche grazie alla sua bellezza.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: