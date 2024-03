I figli di Fedez e Chiara Ferragni hanno il doppio cognome, come mai? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché i figli di Chiara Ferragni hanno il suo cognome?

Negli ultimi mesi Chiara Ferragni e Fedez sono al centro delle notizie, prima per il noto caso del Pandoro griffato, adesso per la crisi di coppia che potrebbe presto portare alla separazione. L’imprenditrice e il rapper insieme hanno due figli, che portano sia il cognome del padre sia quello della madre, infatti si chiamano Leone Lucia Ferragni e Vittoria Lucia Ferragni (Lucia, per chi non lo sapesse, è il cognome del rapper). Ma come mai la ormai ex coppia ha deciso di dare il doppio cognome ai propri figli? La scelta è frutto del desiderio da parte di Chiara e Fedez di staccarsi da un sistema patriarcale che vede la donna in secondo piano rispetto all’uomo. Queste sono state le parole di Chiara Ferragni su Instagram poco prima della nascita di Vittoria sulla scelta del doppio cognome: “metterò entrambi i cognomi alla bimba perché sono importanti allo stesso modo e dare solo il cognome del padre deriva da un sistema patriarcale con cui non mi trovo d’accordo.” La questione del doppio cognome ha suscitato forti dibattiti e, all’epoca, sono stati diversi i commenti contrari alla scelta della Ferragni e di Fedez. Il 1° giugno del 2022 l’attribuzione del doppio cognome è automatico se c’è l’accordo di entrambi i genitori. Inoltre i genitori stessi possono decidere anche di mettere prima il cognome della madre e poi quello del padre.

Gli altri vip che hanno dato il doppio cognome ai figli

Chiara Ferragni e Fedez non sono stati i soli nel mondo dello spettacolo ha decidere di dare entrambi i cognomi ai propri figli. La loro scelta è stata dettata dalla volontà di staccarsi da un sistema patriarcale col quale non sono d’accordo. Prima di Chiara altre mamme vip hanno fatto questa scelta, anche se all’epoca l’iter burocratico era alquanto complesso. La conduttrice televisiva Emanuela Folliero ha raccontato in una vecchia intervista che ci sono voluti ben quattro anni dalla richiesta di poter mettere il doppio cognome a suo figlio Andrea: “accidenti se è una buona idea la legge sul doppio cognome. Certo che lo è. Io ho dovuto lottare quattro anni per darlo a mio figlio Andrea, che ora ha 14 anni e di cognomi ne ha due, quello del padre e quello della madre, il mio, Folliero.” Anche l’attrice Manuela Arcuri ha optato per questa scelta, ovvero di dare il doppio cognome al figlio Mattia, nato nel 2014. Insomma la legge sul doppio cognome è sicuramente una cosa buona, in questo modo sono gli stessi genitori a poter scegliere se lasciare al figlio solo il cognome del padre o se, di comune accordo, aggiungere anche quello della madre.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chiara Ferragni si è laureata con 110? Il vero titolo di studio

Il declino social di Chiara Ferragni: persi oltre 400mila follower