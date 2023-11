Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia hanno litigato? La verità

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia sono state veline insieme a “Striscia la Notizia” dal 1999 al 2002. Fin da subito le ha legate una forte amicizia, terminata però circa due anni fa. Le due ex amiche infatti hanno litigato e chiuso il loro rapporto. La notizia della fine della loro amicizia ha deluso molto i fan, Elisabetta e Maddalena sono state infatti tra le due veline più amate in assoluto. Ma, perché hanno litigato? Nessuna delle due dirette interessate ha mai voluto svelare il motivo della rottura, secondo alcune indiscrezioni il motivo sarebbe professionale. Nel programma Tv “Ogni mattina“, il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, è tornato sull’argomento, affermando appunto che, secondo le voci raccolte, il motivo del litigio sarebbe professionale: “una delle due si è sentita tradita dall’amicizia dell’altra. Dicono che di mezzo c’era la storia di un contratto, che avrebbero dovuto fare insieme qualcosa e che alla fine una delle due non abbia voluto.” Questa è ovviamente solo un’ipotesi, non si conosce il motivo vero della fine dell’amicizia, pare comunque che l’offesa si stata rivolta dalla Canalis alla Corvaglia, la quale l’ha ritenuta “troppo grave da perdonare“. E pensare che le due ex veline, finita l’avventura di “Striscia la Notizia” si sono trasferite insieme negli Stati Uniti, dove hanno anche aperto un’attività. Poi qualcosa è cambiato. Un giorno forse sapremo cosa è realmente successo e vedremo se le due donne riusciranno a fare pace o meno.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: i 35 anni di Striscia la Notizia

“Striscia la Notizia” è il programma che ha lanciato Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia e che le ha fatte conoscere. Tra loro è nata un’amicizia profonda, terminata però qualche anno fa, per motivi ancora sconosciuti. Per i 35 anni di “Striscia la Notizia” l’11 novembre a “Verissimo” c’è stato uno speciale per festeggiare il tg satirico di Antonio Ricci. Elisabetta Canalis, in un contributo video, ha detto quanto segue: “ero una studentessa fuori sede quando sono entrata a Striscia la Notizia e da lì la mia vita è cambiata tantissimo.” Queste invece le parole di Maddalena Corvaglia in un altro contributo video: “sono arrivata a Milano a 19 anni. Sono entrata in questo mondo grazie ad Antonio Ricci e grazie a Striscia la Notizia.” La Canalis ha aggiunto che tra lei e la Corvaglia era nata una bella amicizia, un’amicizia vera, anche perché passavano tantissimo tempo insieme. Maddalena invece non ha detto nessuna parola riguardo l’ex amica. Entrambe poi hanno fatto gli auguri a Striscia per i suoi 35 anni. A quanto pare quindi tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia c’è ancora il gelo, c’è chi aveva parlato di un riavvicinamento, ma a quanto pare non è così. Sapremo mai cosa è accaduto davvero?

