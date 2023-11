Giulia Stabile e Veronica Peparini hanno litigato? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Perché tutti parlano di Giulia Stabile e Veronica Peparini: il misterioso litigio

Cosa è accaduto tra l’ex professoressa Veronica Peparini e la ballerina Giulia Stabile? Due tra i personaggi più amati della storia di “Amici” di Maria De Filippi hanno smesso di seguirsi su Instagram. A far notare l’unfollow è stato Amedeo Venza e Amici News. Amedeo, attraverso una storia su Instagram, ha rivelato quello che può essere il motivo per cui le due hanno smesso di seguirsi sui social, in poche parole pare che Veronica Peparini abbia smesso di seguire tutti quelli che non si sono congratulati con lei per la sua gravidanza. Domenica scorsa infatti Veronica Peparini ha lasciato tutti a bocca aperta quando ha annunciato di aspettare due gemelline insieme al fidanzato Andreas Muller. Veronica ha postato un post su Instagram e non sono mancati i commenti tra i personaggi famosi, da Anna Pettinelli a Raimondo Todaro, da Lorella Cuccarini a Kledi. Giulia Stabile invece non ha commentato il post, ma sarà davvero questo il motivo del litigio tra le due? Pare che la vera motivazione per cui Giulia e Veronica abbiano smesso di seguirsi sia un’altra. Il tutto risale alla scorsa estate, il distacco tra le due sarebbe avvenuto quando Veronica ha polemizzato contro i ballerini che organizzano masterclass pur essendo ancora a inizio carriera. Queste sono state le sue parole: “Stage. Felice di vedere dietro di me tutti i ragazzi che fanno la coreografia, significa che la lezione ha avuto un senso in quanto la coreografia è degli allievi per gli allievi e non per se stessi! E soprattutto dovrebbe esserci un tempo per coreografare e insegnare, oggi invece basta un pò di popolarità e ci si sente liberi di poterlo fare senza la giusta esperienza. Sosterrò sempre questo pensiero a favore della qualità e del lavoro costruito nel tempo. Fatela la gavetta che è necessaria per avere un background perché prendere due accenti, a oggi, è ormai roba di tutti”. Veronica Peparini non ha fatto nomi, ma pare che Giulia Stabile si sia sentita chiamata in causa, infatti, in quel periodo, era impegnata con la sua prima masterclass. Non resta che aspettare e scoprire se sia davvero questo il motivo del litigio tra le due donne.

La gravidanza di Veronica Peparini

Lo scorso 4 novembre, nel corso di una intervista con Silvia Toffanin alla trasmissione “Verissimo”, Veronica Peparini ha annunciato di aspettare due gemelle insieme al compagno Andreas Muller, conosciuto proprio ad “Amici“. Veronica ha 52 anni e ha già due figli, fino a qualche tempo fa riusciva a nascondere la pancia ma ora non è più possibile. Veronica ha detto che era un pò in ansia nel comunicare la notizia alla sua famiglia. I suoi famigliari però l’hanno stupita e si sono detti contenti.

