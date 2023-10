Secondo alcune indiscrezioni Belen Rodriguez sarebbe stata ricoverata in una clinica a Padova. Cosa sta succedendo? Quali sono i motivi? Tutti i dettagli dei rumors che stanno circolando.

Perchè Belen è stata ricoverata in una clinica privata a Padova?

Le voci sulle condizioni di salute di Belen Rodriguez che stanno circolando nelle ultime ore iniziano a preoccupare moltissimo i fan. In realtà si parla del suo stato di salute da alcune settimane, anche per via delle notizie del notevole dimagrimento dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Una conferma del suo malessere, in realtà, non è mai arrivata. Sono stati gli utenti del web a mettere insieme informazioni, indizi e indiscrezioni. Da tempo la showgirl argentina si è chiusa nel silenzio, evitando di partecipare a trasmissioni televisive e rifugiandosi a casa del suo nuovo compagno, l’imprenditore Elio Lorenzoni. L’ultima indiscrezione non ha fatto altro che aumentare la preoccupazione, perché ha rivelato che Belen Rodriguez sarebbe stata vista entrare in una clinica di Padova. Secondo i rumors, la showgirl sarebbe stata ricoverata proprio in questa clinica.

L’indiscrezione del presunto ricovero è arrivata dalla stampa veneta. “Belen è in clinica a Padova, l’avvistamento sarebbe avvenuto pochi giorni fa” ha scritto il Gazzettino. Mancano tutti gli altri dettagli, però. Non si può sapere per il momento se realmente Belen Rodriguez sia stata ricoverato o se si sia recata in clinica solo per far visita a qualcuno. Sicuramente le voci sul suo stato di salute degli ultimi tempi alimentano la notizia. “Sta male” aveva dichiarato anche Fabrizio Corona a Domenica In, confermando le parole di Alessandro Cattelan, che avrebbe dovuto avere Belen Rodriguez in una puntata di “Stasera c’è Cattelan”. L’ospitata della showgirl sarebbe stata cancellata proprio a causa di un malessere. Dimagrita e molto provata psicologicamente dal fallimento del suo matrimonio, Belen Rodriguez avrebbe affidato i figli, Santiago e Luna Marì, ai rispettivi padri, per rifugiarsi a Brescia a casa del nuovo compagno.

Belen Rodriguez ricoverata a Padova? La replica dell’ospedale

Sulla base delle ultime indiscrezioni circolate sul web, la fuga di Belen Rodriguez da Milano potrebbe nascondere altro. La clinica padovana di cui si è parlato, che è stata contattata direttamente dal Gazzettino, per il momento non ha confermato o smentito la notizia della presenza di Belen Rodriguez. “Non parliamo e non diamo informazioni sui pazienti” ha dichiarato l’ospedale, ma ci sono testimoni che hanno visto la showgirl entrare in quella clinica. Silenzio assoluto anche da parte della madre Veronica Cozzani, che le è rimasta accanto nelle ultime settimane, e da parte della sorella Cecilia, che l’ha aiutata con la gestione dei figli. I fan sono sempre più preoccupati e sperano presto di avere notizie sulle sue condizioni, magari dalla stessa showgirl attraverso i suoi canali social, che da giorni sono inattivi.

