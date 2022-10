Una coppia di gemelli del Vietnam, durante l’esibizione a Tu si que vales, ha fatto una brutta caduta, spaventando moltissimo la giuria e tutti i presenti in studio.

Paura a Tu si que vales, brutta caduta in studio: la reazione di Maria

Momenti di grande paura durante la quinta puntata di Tu si que vales. I primi artisti in gara, i Phouc ahn Dong, due gemelli del Vietnam di 20 anni, saltando da un palo all’altro coperti da un drago hanno dovuto interrompere l’esibizione a causa di una caduta che ha spaventato la giuria, soprattutto Maria De Filippi. L’esibizione è stata interrotta, poi i due giovani hanno ripreso a saltare arrivando fino alla fine.

“Avete fatto una grande esibizione ed è la prima volta che vediamo qualcosa del genere e il piccolo incidente che avete avuto siete riusciti a superarlo in modo fantastico e penso che il piccolo incidente ha dato la consapevolezza di quanto fosse difficile l’esercizio che stavate facendo” ha spiegato Maria De Filippi.

L’esibizione interrotta a Tu si que vales

I due gemelli saltavano da un palo all’altro, anche all’altezza di ben due metri, durante la loro esibizione.

L’interruzione è stata dovuta ad un piccolo incidente di percorso durante l’esibizione. I due gemelli sono caduti e la giuria si è molto spaventata, in modo particolare Maria De Filippi. Per questo si è reputato necessario interrompere lo show, in modo da accertarsi sulle condizioni di salute dei due artisti. Alla fine i gemelli sono riusciti a concludere l’esibizione e ad ottenere l’ok della giuria.