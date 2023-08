Paso Adelante arriva su Netflix: cosa fanno oggi gli attori?

“Paso Adelante” è in arrivo su Netflix ma, che fine hanno fatto gli attori? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo

E se vi dicessimo che Paso Adelante arriva su Netflix?

“Paso Adelante” è stata una delle serie televisive più seguite in assoluto nei primi anni del 2000, serie che ha segnato una generazione. Per chi era adolescente all’epoca, la notizia dell’arrivo su Netflix della serie televisiva spagnola che gli ha accompagnati nei pomeriggi dopo la scuola, non può che esserne felice. La serie sarà disponibile da oggi, 1° agosto 2023, per la gioia dei tanti fan. “Paso Adelante” è ambientata in una scuola per ballerini a Madrid. Amicizie, amori, drammi, tutto questo ha fatto emozionare milioni di giovani, che sicuramente non vedranno l’ora di rivedere questa serie televisiva. La serie ha iniziato a diffondersi nei vari licei, diventando un vero e proprio cult, e anche grazie ad “Amici” di Maria De Filippi. La serie si basava sul film “Saranno Famosi – Fame” e seguiva le storie di vari ragazzi, uniti dalla passione per la danza. Ma, che fine hanno fatto gli attori di “Paso Adelante“?

Paso Adelante su Netflix: ecco che cosa fanno oggi gli attori

Uno dei personaggi più amati della serie televisiva era quello di Lola interpretata dall’attrice Beatriz Luengo. L’attrice spagnola, dopo la fine della serie, ha deciso di intraprendere la carriera come cantante. Il suo primo album è uscito nel 2005 e si intitola “My Generation“, poi ne sono usciti altri quattro.

Altro personaggio molto amato era quello di Pedro, interpretato da Pablo Puyol, il quale, una volta finita la serie televisiva, ha continuato con la sua carriera di attore. Ha recitato in diverse serie televisive quali “Los Serrano”, “Tirando a dar”, “La pecera de Eva” e “Servir y proteger”.

A interpretare il personaggio di Rober è stato Miguel Anger Muñoz, che ha continuato la carriera come attore, recitando in diverse serie televisive quali “Mis adorables vecinos”, “Amare per sempre” e “El Ministerio del Tiempo”. Miguel ha girato anche un documentario “100 giorni con Tata”, ha vinto la stagione di “Masterchef Celebrity” nel 2016, mentre nel 2020 lo ha presentato.

Il personaggio di Silvia è stato interpretato dalla sorella di Penelope Cruz, Monica Cruz, la quale, una volta terminata la serie ha recitato in qualche altra fiction per poi dedicarsi alla famiglia, soprattutto alla figlia Antonella avuta tramite la fecondazione in vitro.

Ingrid è stata interpretata da Silvia Marty, che ha poi non solo recitato in diverse serie televisiva, ma ha anche presentato un programma di cucina e scalato le classifiche con diversi brani da lei interpretati.

L’insegnante classica della scuola, Adela Ramos, era interpretata dall’attrice Natalia Millan, che ha continuato a recitare sia sul piccolo schermo sia a teatro.

Ha vestito i panni di Jeronimo l’attore Raoul Peña, divenuto uno degli attori più conosciuti in Spagna, soprattutto grazie al ruolo di Carmel Leal nella soap “Il Segreto”.