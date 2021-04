Penélope Cruz si è fatta amare da tutti nel mondo del cinema: pubblico, registi e colleghi. Tra questi ultimi ha persino trovato l’amore diverse volte intraprendendo storie con Tom Cruise, Matthew McConaughey e infine con Javier Bardem con cui ha costruito la sua famiglia.

Scopriamo quindi il percorso che l’ha portata a diventare una delle più grandi attrici del panorama.

Chi è Penélope Cruz

Penélope Cruz Sánchez, conosciuta come Penélope Cruz (Alcobendas, 28 aprile 1974), è un’attrice e modella spagnola. Cresce nei pressi di Madrid con il padre commerciante, la madre impegnata nella gestione di un negozio di parrucchiere e i fratelli minori. Tutti e tre trovano la loro strada attraverso l’arte fin da piccoli.

Penélope inizia a studiare danza classica fin dall’infanzia preparandosi poi anche al Conservatorio Nazionale di Spagna. Durante l’adolescenza si lascia incuriosire dal mondo della recitazione e così inizia a frequentare la scuola di arte drammatica di Cristina Rota. Prima di ottenere lavori come attrice lavora brevemente come modella per poi debuttare sul grande schermo nel 1992 con “Prosciutto prosciutto” con cui ottiene la candidatura al Premio Goya come miglior attrice protagonista.

Già con i primi ruoli dimostra versalità destreggiandosi tra personaggi più o meno sensuali, ma sempre con bravura e professionalità.

Tra i primissimi successi fortunati si ricorda anche “Belle Epoque” che risulta essere vincitore del Premio Oscar come miglior film straniero.

Chi è Penélope Cruz: i primi progetti

Prima di ottenere delle parti negli Stati Uniti ha modo di sperimentare in alcuni progetti in Spagna e Italia tra cui “Carne trémula” di Pedro Almodóvar e “La ribelle” di Aurelio Grimaldi. Successivamente ottiene il suo primo ruolo in un film americano dal titolo “Hi-Lo Country”. A garantirle discreta fama è però “Tutto su mia madre” che le permette di ottenere ruoli importanti a fianco di attori molto noti come Johnny Depp in “Blow”.

A questo seguono una serie di progetti non sempre apprezzati dalla critica o dal pubblico, ma degni di nota tra cui “Gioco di donna” e “Sahara” a fianco di Matthew McConaughey. Lavora nel frattempo ad alcuni progetti in Europa che le consentono di vincere i premi più contesi del continente. Con “Non ti muovere” di Sergio Castellitto vince il David di Donatello come migliore attrice protagonista e con “Volver” di Pedro Almodóvar ottiene il premio come migliore interprete femminile al Festival di Cannes.

Chi è Penélope Cruz: il Premio Oscar e il successo

Nel 2008 vince il Premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel progetto di Woody Allen “Vicky Cristina Barcelona”. Le sue collaborazioni con i registi si ripetono inevitabilmente, infatti Allen la sceglie nuovamente per “To Rome with Love” e Castellitto la chiama per adattare un nuovo romanzo di Margaret Mazzantini dal titolo “Venuto al mondo”.

Nel decennio successivo i progetti cinematografici aumentano e infatti Penelope è protagonista di progetti quali “Escobar – Il fascino del male”, pellicola presentata al Festival di Venezia, ma anche il noto “Assassinio sull’Orient Express”, “Tutti lo sanno” e “Dolor y gloria” che continuano a vederla a eventi cinematografici europei con grande successo.