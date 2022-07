Paso Adelante, arriva il reboot della serie: quando e dove vederlo

Paso Adelante, serie spagnola andata in onda in Italia tra il 2002 e il 2005, sta per tornare. Un reboot della serie è pronto ad incantare il pubblico, raccontando le storie dei nuovi allievi 20 anni dopo quelle dei protagonisti.

Paso Adelante, la serie tv spagnola di grande successo

Tra il 2002 e il 2005 in Italia è andata in onda la serie tv spagnola Paso Adelante, che ha ottenuto un grande successo. Ci sono moltissimi fan che attendono da tempo una notizia positiva, che sembra sia appena arrivata. La serie televisiva Paso Adelante racconta le storie di alcuni ragazzi che frequentano la scuola di ballo e recitazione più importante e famosa di Madrid, la Carmen Arranza School of Performing Arts.

Una delle protagoniste principali della serie, che è anche un musical, è Lola Fernandez, che è stata interpretata dall’attrice Beatriz Luengo. Una ragazza molto timida ma anche molto determinata e tenace, che sa cosa vuole e insegue i suoi sogni con grande impegno. Lola si riesce a distinguere fin dal primo momento per il suo grande talento nel canto e nella danza. Dopo aver perso la madre, si ritrova a dover aiutare la sua famiglia, composta dal padre e dal fratello, per questo motivo ha meno relazioni con il mondo esterno rispetto ai suoi coetanei.

Fino a quando si innamora di Pedro Salvador. Una serie che ha tenuto tantissimi giovani incollati al piccolo schermo, durante i pomeriggi di Italia 1.

Paso Adelante: in arrivo il reboot della serie

In tanti sono cresciuti guardando tutti i pomeriggi Italia 1, non perdendo neanche una puntata di Paso Adelante, la serie spagnola andata in onda in Italia tra il 2002 e il 2005. Ora ci sono ottime notizie per i fan di questa serie tv. Le porte della Carmen Arranz School of Performing Arts sono pronte a riaprirsi, per raccontare le storie dei nuovi allievi, 20 anni dopo le avventure di Lola, Pedro e Roberto. Un reboot davvero molto atteso, che finalmente sta arrivando. Il titolo della nuova serie è UPA Next e ci saranno tanti personaggi nuovi ma anche qualche gran ritorno di volti storici, come Miguel Angel Munoz e Beatriz Luengo. La stessa Beatriz ha fatto sapere che sono già iniziate le riprese del reboot, con un post su Twitter. “Domani iniziano le riprese di UPA Next” ha annunciato l’attrice.

Le parole di Beatriz Luengo

Beatriz Luengo, ben due anni fa, aveva iniziato a scherzare e parlare in modo ironico di un possibile ritorno della serie, facendo ben sperare i fan. “Adesso abbiamo cambiato tutto. La scuola di Carmen Arranz è per i tiktoker e proviamo tutti i giorni i pezzi dei BTS. Lola ovviamente è ancora innamorata di Pedro, però ha anche un flirt segreto con Roberto” aveva dichiarato. In un’intervista concessa a Cadena 100, l’attrice era stata molto più seria. “In realtà non so cosa posso dire. Ok per adesso ci hanno chiesto come siamo messi con gli impegni e le nostre carriere. Ci è stata fatta una proposta. Per noi sarà importante come imposteranno la storia. Anche perché noi non siamo più quelli di 20 anni fa. Io e gli altri siamo cambiati e ci siamo evoluti. Quindi vedremo cosa hanno pensato di fare. Se tutto andrà bene certamente che prenderò parte a questo ritorno. Non abbiamo detto di no, stiamo solo aspettando di leggere ciò che hanno scritto per i nostri personaggi” aveva dichiarato.