Scopriamo insieme le 10 tendenze per la primavera estate 2024 viste alla Paris Fashion Week. Con questa settimana si chiude il mese della moda, con tantissime novità, brand di lusso, nuovi arrivi e tendenze da non perdere.

Paris Fashion Week, le 10 tendenze per la primavera estate 2024

Inizia ufficialmente la settimana di chiusura del mese della moda, a Parigi, regina dell’eleganza e dell’alta moda. Le collezioni primavera estate 2024 si sono mostrate sulle passerelle, con un tocco essenziale opposto a colori brillanti e forme strane. Da queste sfilate che hanno avuto tanto in comune quanto in realtà molto di diverso, sono emerse nuove tendenze da non perdere.

Le 10 tendenze per la primavera estate 2024 viste alla Paris Fashion Week sono:

Micro-short di Isabel Marant: torna la passione per i micro-short, grazie alla sfilata di Isabel Marant, che ha fatto indossare alla modella dei pantaloncini cortissimi, di pelle rosa, che saranno sicuramente una tendenza per la prossima bella stagione; Tono su tono: una tendenza sicuramente da non perdere, mostrata nella sfilata di Rick Owens, con originali lavorazioni della pelle, spalline acuminate delle giacche veli che coprivano il volto delle modelle. Tono su tono, però, è stato il punto forte; Cappotto di Chloè: celebrando l’addio di Gabriela Hearst come direttrice creativa di Chloè, la sfilata, arricchita da musica e ballerini, ha ripercorso i punti salienti del suo lavoro. A colpire soprattutto il cappotto con linee morbide e dettagli semi western, che ha già conquistato tutti; Babydoll 2.0 di Cecilie Bahnsen: un vestito baby doll perfetto per l’atmosfera parigina. Con o senza rouches, sono femminili e pittoreschi, perfetti per le giornate di primavera, quando si inizia a sentire il sapore dell’estate; Stampe e colori: nella sfilata di Dries Van Noten, non si può fare a meno si notare l’insieme intrigante di stampe, colori e pattern diversi. Difficile trovare la giusta chiave di lettura, ma quando si riesce ci si immerge in un mondo di eleganza; Moda eclettica: la sfilata di Marni ha sorpreso tutto, non solo per la location della residenza privata di Karl Lagerfeld, ma anche per la sua collezione eclettica, che riflette quella che sarà la moda della prossima stagione. Da minidress cortissimi a gonne tridimensionali, dalle tuniche alle micro maglie, si ha l’imbarazzo della scelta; Tra rock e bon ton: la giusta via di mezzo per creare un look davvero perfetto per la primavera estate 2024. La sfilata di Acne Studios è un dialogo aperto tra il rock più duro e i codici di abbigliamento femminili più chic; I fiori: la primavera è fatta anche di fiori, che sono stati inseriti davvero ovunque. Balmain ha voluto ironizzare, con fiori maxi, veri bouquet di pelle, davvero molto intriganti; Minidress Safari: la collezione Safari ha letteralmente conquistato tutti, in modo particolare i minidress che rappresentano il minimalismo più assoluto. Sono essenziali e perfetti, senza bisogno di altro; Blu cobalto di Pierre Cardin: il blu cobalto è un colore che vedremo dominare la primavera estate 2024, proprio come nella sfilata di Pierre Cardin. Blu cobalto per il vestito ma anche per il make-up, per un tocco finale davvero senza tempo.

