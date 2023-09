Scopriamo intime le 10 tendenze per la primavera estate 2024 viste durante la Milano Fashion Week.

Scopriamo intime le 10 tendenze per la primavera estate 2024 viste durante la Milano Fashion Week. Sulle passerelle sono stati lanciati moltissimi trend, alcuni simili a quelli ella scorsa estate e alcuni che sono tornati dopo tanto tempo.

Le 10 tendenze per la primavera estate 2024 viste durante la Milano Fashion Week

La Milano Fashion Week si è appena conclusa, tra grandi debutti, conferme sempre più forti e anche qualche addio per quanto riguarda le direzioni creative. È arrivato il momento di svelare quali sono le 10 tendenze per la primavera estate 2024 viste durante la settimana della moda, sulla base delle scelte riportate da Amica. Tendenze che stupiscono, per nuovi lanci, trend simili alle ultime stagioni e anche grandi e attesi ritorni.



Le 10 tendenze per la primavera estate 2024 viste alla Milano Fashion Week sono:

Micro Tailleur: stiamo parlando di un completo composto da giacca e minigonna, per mettere insieme eleganza e sensualità. Le proporzioni non sono più oversize, ma sottolineano la naturale silhouette della donna. Ai due pezzi si aggiunge il top, dalla camicia fino alla pelle nuda; Sobrietà: la tendenza della sobrietà è sicuramente molto importante in queste stagioni, come si è potuto notare dalle nuove collezioni. L’abbiamo vista sulle passerelle newyorkesi e anche su quelle milanesi, con pezzi classici con tocchi contemporanei, ma sempre molto sobrie, all’insegna di tinte unite e nuance neutre o basic; Frange: un’altra tendenza che ha invaso le passerelle riguarda le frange, non solo sugli abiti, ma anche sulle cinture di Prada, sulla pelle di Bottega Veneta, sulle maglie di Missoni e sulle gonne di Alberta Ferretti; Décolletée: il loro fascino non accenna a svanire e si farà sentire anche durante la primavera estate 2024. Per l’autunno si punta su modelli femminili e colori classici, ma con l’arrivo della primavera si punterà sul colore, con tinte molto accese e spesso fluo; Maniche dècor: le maniche lunghe in estate potrebbero diventare un elemento decorativo, un dettaglio che conquista e che dona un tocco in più al proprio look. Ci hanno pensato diversi brand che hanno portato in passerella giacche e top con maniche decorative; Maxi gilet: il gilet oversize sarà un’altra tendenza per la nuova stagione, in vari modelli. Lo troviamo sartoriale da Jill Sander, sportivo da Etro, multitasche da Calcaterra; Borse da abbracciare: anche il modo di indossare una borsa può diventare una tendenza, come si è visto sulle passerelle. In molti casi le borse sono state tenute strette al petto o sottobraccio, quasi come in un abbraccio; Colori pastello: le nuance pastello saranno una tendenza per la primavera estate 2024. Delicate, romantiche, femminili e sobrie, sembrano essere perfette per qualsiasi stile; Pelle: la pelle non si associa solitamente alla stagione calda, ma le nuove collezioni ne sono piene. Tailleur, capispalla, gonne, abiti e chi più ne ha più ne metta, sembrano segnare il trionfo della pelle; Trasparenze: una grande conferma molto amata. Troviamo quelle più provocatorie di Dolce & Gabbana, quelle più ambigue di N°21, quelle grafiche di Missoni e quelle eteree di Ermanno Scervino.

GLI ARTICOLI PIÙ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT: