Paola Di Benedetto e Matteo Berrettini sono ufficialmente una coppia. I due, stando a quanto sostengono i beninformati, si sono conosciuti su Instagram e, recentemente, hanno trascorso una notte di passione a Torino.

Paola Di Benedetto e Berrettini sono una coppia

Nuovo amore per Paola Di Benedetto. L’ex madre natura di Ciao Darwin, dopo aver messo fine alla lunga relazione con Federico Rossi e archiviato il breve flirt con Rkomi, ha perso la testa per Matteo Berrettini. Anche il tennista, che ovviamente ricambia l’interesse per lei, esce da una storia d’amore importante, quella con l’ex fidanzata storica Ajla Tomljanovic. Matteo e Paola, stando a quanto sostengono i beninformati, hanno trascorso una notte di passione a Torino.

Come si sono conosciuti Paola e Matteo?

Secondo il Corriere della Sera, Di Benedetto e Berrettini si sono conosciuti su Instagram. In un primo momento, si sono limitati a scambiarsi qualche messaggino, poi hanno deciso di incontrarsi. Hanno fissato un appuntamento segreto a Torino e la passione è esplosa in un lampo.

Paola Di Benedetto e Berrettini non confermano la relazione

Al momento, né Paola e né tantomeno Berrettini hanno confermato o smentito la relazione. Matteo, da sempre gelosissimo della sua vita privata, starà facendo di tutto per tenersi lontano dal gossip.